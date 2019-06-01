«Динамо» делает спорные трансферы: мощно по именам, но с подвохами

Теперь ждут Филиппа и Нойштедтера.

Мы много писали о «Динамо» и его изменившихся возможностях. В клуб пришло новое руководство, Хохлов почти пережил тяжелый старт сезона, а пришедших игроков постепенно знакомят с командой. Например, 20-летний Себастьян Шиманьски из «Легии» качественно отбегал все четыре матча в РПЛ. Он так и не забил, но потенциал показал.

Сегодня днем трансферным инсайдом бомбанул Нобель Арустамян. Он написал в телеграм-канале, что «Динамо» оформило трансфер Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии» и договорилось с Романом Нойштедтером. Тот уже полгода пробыл в Турции без нормальной игровой практики, но неожиданно даже для самого себя вернулся в Россию свободным агентом.

По Филиппу все веселее: за него заплатят около 20 миллионов евро. Такую информацию дает Bild. Интересно, что Филиппом интересовались клубы из Бундеслиги, но он предпочел отъезд в Россию. У этой истории есть еще одна сторона: оба новичка «Динамо» – квалифицированные игроки с именем, но прошлый сезон они провалили.

Филипп считался перспективным, а потом перестал забивать

Пока мы объясняем приезд Шюррле в «Спартак», в Дортмунде восхищаются его арендой. «Боруссия» угадала с трансфером Пако, развивает Санчо и другую молодежь. Высокооплачиваемые и проблемные игроки тут не нужны, поэтому Шюррле без проблем отпустили в Россию. С уходом Филиппа похожая история – без него в Дортмунде только лучше.

За два сезона в «Боруссии» Филипп забил в Бундеслиге десять голов, но только один из них был в прошлом сезоне. Для команды, которая борется за победу в Бундеслиге, это слишком слабый показатель. Филипп оказался в «Боруссии» летом 2017-го, а уже через полгода получил обидную травму коленной чашечки. Из-за нее испортился первый год, потом его место заняли другие.

При подписании Филиппа в «Боруссии» отмечали его универсализм и перспективу. Сначала все оправдалось, но теперь везде говорят только о деньгах. Так, трансфер Филиппа поможет не только «Боруссии». Его бывший клуб «Энерги Котбус» получит с этого перехода 75 тысяч евро – для проблемного клуба региональной лиги это будет значительным пополнением бюджета. Когда-то Филиппом восхищались все в Бундеслиге.

twit text — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 10, 2017

В составе «Динамо» Филипп все равно выделится именем. Осталось снова заиграть на топ-уровне и вернуть репутацию. Вспомните слова Марио Гетце из 2017-го: «Филипп – абсолютный лидер. Он всегда там в эти ключевые моменты. Он тренирует свою игру. То, что он показывает на тренировках, похоже на то, что и вы видите на стадионе. Я уверен, что нам будет очень весело с ним».

Нойштедтер доигрался до запаса

В мае мы рассказывали о большой странности: Роман Нойштедтер попал в сборную России, хотя в «Фенербахче» почти не выходил на поле. В середине февраля Нойштедтера посадили в запас, а потом выпустили на поле только в двух матчах. 12 полных игр на скамейке получились из-за позиции клуба: «Фенеру» Нойштедтер просто оказался не нужен, поэтому с ним не продлили контракт.

Когда Нойштедтер приехал в сборную, он интересно высказался о собственном будущем. Нойштедтер сказал, что пока не думает о продолжении карьеры в РПЛ, но партнеры по сборной его всячески к этому склоняют. Нойштедтеру 31 год, он способен сыграть в защите и в опорной зоне, но дальше все хорошее заканчивается. В игровом плане у Нойштедтера бывают большие провалы, а его классная игра осталась где-то в немецком прошлом.

twit text — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 18, 2016

Что там еще по трансферам?

Если отбросить деньги за трансфер Филиппа, «Динамо» к началу августа потратило на новичков 13 миллионов евро. За Клинтона Н'Жи отдали почти 6 миллионов – больше, чем за остальных. Фанаты «Марселя» благодарили «Динамо» за трансфер Н'Жи, потому что там у него совсем не шло. В прошлом сезоне Н'Жи забил всего три гола, а на поле выходил в среднем на 21 минуту.

Последний удачный год Н'Жи провел еще в сезоне-2014/15, когда он играл в «Лионе». Тогда «Тоттенхэм» заплатил за него 14 миллионов евро, сейчас Transfermarkt оценивает Н'Жи всего в 3,5 миллиона. За это время в карьере Н'Жи была травма и окончательный переход на позицию крайнего нападающего. Проблемы «Динамо» с позицией центрфорварда он никак не решит.

Сомнительно выглядит Иван Ордец. Да, 27-летний защитник вполне нормально заиграл в «Шахтере», где в сезоне-2016/17 даже забил четыре гола. Только потом он лечил сухожилие, поэтому в прошлом сезоне вышел в УПЛ только дважды. Пока Ордец начинал на скамейке все матчи «Динамо». Хохлову проще выпустить Рыкова и Шуньича, давно привыкших к РПЛ.

Паршивлюк, Каборе Шиманьски – нормальные покупки по соотношению цены и качества. Деньги за Шиманьски вернутся в перспективе, а Паршивлюк и Каборе вообще пришли свободными агентами. На их фоне слабо смотрятся Калинин, Плиев и Шейдаев. Ни один из них так до конца и не стал основным игроком в командах уровня «Динамо», а сюда их брали явно не для скамейки.

Важно, что «Динамо» не лишилось ни одного по-настоящему значимого игрока. Соу спокойно заменили на Каборе, а «Ноттингем» даже заплатил за него 700 тысяч евро. Что-то получили и за Теттеха, бесплатно отпустили Хольмена, Козлова, Луценко и Темникова, а Марков ушел в аренду. Все они легко перекрываются новичками, но повысилось ли от таких перемен качество состава?

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