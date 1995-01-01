Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь

Пока можно радоваться, но даже в таком матче было идеально далеко не все.

«Настроение не очень хорошее, рассчитывали на другой результат, но нужно смотреть вперед», – сказал Хохлов в предматчевом интервью о первых двух турах. Давление на него колоссальное всегда. В прошлом сезоне совсем не сработался с Романом Широковым, в этом – много разговоров о возможном увольнении.

Возник даже слух о том, что «Динамо» в случае поражения от «Урала» возглавит Курбан Бердыев.

Как Хохлов отреагировал перед игрой с «Уралом»

Изменения в стартовом составе были серьезными:

• Защита: Рауш и Рыков вышли впервые в сезоне, заменив соответственно Плиева и Евгеньева – первый смотрелся крайне неуверенно, второго легко обвинить в пропущенном мяче от «Рубина», который шокировал абсолютно всех.

• Полузащита: Панченко вышел вместо Кардозу, хотя португалец был неплох и весьма активен.

• Нападение: Грулева сняли в перерыве матча с «Рубином», вышел Шейдаев, появился он и в «старте» с «Уралом».

Что из этого сыграло

• Рауш чисто отыграл на своем фланге и неплохо подключался к атакам. У Рыкова практически не было проблем, но это вопрос к неожиданно интертному «Уралу». Все это в первом тайме. Во втором пошли ошибки, когда прибавил соперник.

• Шейдаев создавал давление на защитников, смотрелся лучше, чем Грулев в прошлом матче.

• К Панченко есть вопрос только по реализации – забил однажды, должен был забивать больше. Но этого хватило.

Моменты, которые все равно будут толкать к увольнению Хохлова

• Отсутствие хорошего центрфорварда. Шейдаев и Грулев ни в качестве чистых форвардов, ни в подыгрыше большой пользы не приносят (голевой пас Шейдаева – стечение обстоятельств, отскок мяча), покупка Н’Жийе – довольно спорный вариант.

• Каборе все реже успевает. Это хороший игрок для нашей лиги, но ему очень нужен страхующий футболист в помощь, а у Юсупова не всегда получается закрыть дыру, если Каборе не успевает, или помочь в борьбе, чтобы буркиниец обошелся без фола.

• Правый край не слишком активен главным образом из-за того, что пока не вписался в игру Паршивлюк. Если «Динамо» атакует правым флангом, то давления мало, его в основном создает только Шиманьски, а помощник поляку необходим.

Моменты, которые позволят Хохлову остаться

• Команда очевидно за тренера бьется – это видно по движению во всех матчах. «Динамо» выглядит живо и подвижно, никаких признаков безразличия.

• Происходит это еще и потому что есть теперь классный домашний стадион, который добавит очков. Там мощная акустика, даже если не так много людей на нем находится. В таких условиях «Динамо» действительно играет дома, а не на «Арене Химки» максимум при трех тысячах фанатов. На игру с «Уралом» в будний день пришло 12 тысяч.

• У «Динамо» почти на всех позициях собран приличный состав. Вопрос, скорее, в сыгранности – за несколько туров его можно решить.

Нельзя сказать, что «Динамо» в полном порядке, и трудностей до конца лета еще будет много. Клуб добился победы впервые за девять игр. Впереди целых три тяжелейших матча – со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом», а затем два выезда к кусачему «Тамбову» с Григоряном и «Крыльям Советов» – Божович всегда серьезно настраивает своих игроков против соперников, где у него у самого не задалась карьера.

Но следить за всем этим будет крайне интересно. За работой Хохлова стоило бы посмотреть как минимум до осени.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 16; 2:0 – Панченко, 31.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 81), Жоаозиньо (Кардозо, 79), Юсупов (Тетте, 70), Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян (Погребняк, 84), Емельянов, Бикфалви, Бумаль (Димитров, 46), Егорычев (Бавин, 70), Эль Кабир, Августиняк, Ильин.

Предупреждения: Каборе, 39; Паршивлюк, 59 – Ароян, 56.

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