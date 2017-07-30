Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нойштедтер – в «Спартаке». Зачем это нужно?


    3
    Голосов: 7
    30.07.2017 15:00
    Игрок сборной России скоро подпишет контракт с чемпионом РФПЛ. Тимофей Яценко объясняет, что не так с этим трансфером.

    Если вдруг забыли: до Евро-2016 о Нойштедтере в России толком не слышали, но перед самым турниром ему оформили российское гражданство и дали место в старте. Уже тогда кандидатура натурализованного немца вызывала вопросы: он немолод, не очень известен и показывает блеклую игру. Тем не менее, Роман засветился в главной команде страны и под руководством Черчесова, а сейчас – в июле 2017-го – его трансфер практически оформил «Спартак».

    Нет сомнений, что чемпионы России покупают Нойштедтера с одной целью: дать Каррере больше возможностей при манипуляциях с лимитом на легионеров. Это еще раз доказывает, что лимит – ущербная практика, которая вынуждает наши клубы покупать средних футболистов только из-за их паспорта. Англичане, против которых Нойштедтер играл на Евро, в безлимитных условиях вырастили Гарри Кейна, Деле Алли и Рахима Стерлинга. Но в России идут своей дорогой и дают тепленькие места немцам, которых не взяли бы даже в пятую сборную их страны. И как это в Германии справляются без лимита?

    К слову, в Германии и в Англии существует вполне адекватная практика – каждый клуб должен иметь определенное число «доморощенных» игроков в заявке, при этом они не обязательно должны выходить на поле. Да, эта система тоже не всегда работает; условной «Баварии» ничего не стоит раздуть заявку более чем на 40 позиций, впихнуть туда молодых немцев, а в основу ставить Рибери, Роббена, Видаля и прочих. Зато тренерам в АПЛ и в Бундеслиге не нужно думать во время матча, кого бы им убрать с поля, чтобы выпустить еще одного иностранца. Специалист, работающий в Англии, думает об игре, тренер, представляющий РФПЛ, – о том, чтобы не повторить казус Дика Адвоката. В этом и разница.

    Возвращаясь к Нойштедтеру: он – средний, абсолютно серый футболист, но в глазах наших клубов красок ему добавляет российский паспорт. Пережевывать эту мысль из абзаца в абзац нет смысла, все и так до боли очевидно – и болельщикам, и журналистам, и даже самому Нойштедтеру. Не очевидна она разве что для Виталия Мутко и других российских функционеров, никак не решающихся отрубить этой гидре голову.

    ***

    Позиция Нойштедтера – опорный полузащитник. В «Спартаке» он будет конкурировать с Романом Зобниным, когда тот восстановится от травмы. Оборонительные показатели Нойштедтера в «Фенербахче» – средние; в подкатах он играет гораздо хуже, чем головой. Зато в прошедшем сезоне будущий новичок «Спартака» был неожиданно хорош в обводках (take ons): из четырех предпринятых – четыре удачных.

    При оборонительных действиях Нойштедтер чаще всего прибегает к выносам (62,7%) и перехватам (32,2%).

    Важный плюс немецкого россиянина – высокая средняя точность паса (88%). При этом он много играет вперед, а не назад.

    «Ахмат» – чемпион? Команда из Грозного одержала третью победу подряд

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 30 июля 2017, 19:51

      во втором абзаце вся суть и отличие почему у нас все плохо в Европе норм )убирать пора лимит не побегут аутсайдеры и средняки по 11 легов набирать (тк хватит на тех которые как минимум не лучше своих)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 30 июля 2017, 18:27

      для 1-18

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Макаронник 30 июля 2017, 18:21

      Спартаку он нужен потому что паспорт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Макаронник 31 июля 2017, 20:30

      А что больше никого нет равного или лучше с паспортом?... Он что весь в титулах и заслугах?....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 30 июля 2017, 18:18

      Хорошая статья. Всё верно. Не нужен он нам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 30 июля 2017, 18:13

      Все по делу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      diktatop 30 июля 2017, 18:00

      нафиг нужен то....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 30 июля 2017, 16:19

      Автор - молодец! Подпишусь под каждым словом. Спартаковским фанатам желаю, чтоб их клуб не подписывал этого игрока.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 > Черкизовский Кот 30 июля 2017, 17:37

      а кто нас спрашивать будет ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Tubba 30 июля 2017, 16:04

      тупо из за паспорта.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 30 июля 2017, 16:02

      Споры ни о том,лимит нужно довести до ума,а не просто рубить с плеча.Если его отменить вовсе,как раз таки наоборот мы устанем от засилья второсортных легионеров из условной Буркина-Фасо,по 11 человек в основе.С лимитом клубы в большей степени думают как бы не ошибиться выбирая того или иного иностранца.Было бы неплохо попробовать практику,которая в своё время в Англии применялась-легионер должен быть качественным(провести определённое количество матчей,либо должен обладать не дюжим талантом,что определяла сама АПЛ),а так это всё разговоры в пустоту.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      barbiturny > ДикийАлекс 30 июля 2017, 17:35

      О каких 11 футболистах из Буркина-фасо ты говоришь? Если уж они будут выходить в основе, значит российский игрок не может их вытеснить из основы, следовательно, почему он должен вообще играть, если он не лучше футболиста из Буркина-фасо и не может выиграть конкуренцию у среднего африканца? Если не помнишь, то сборная, в 2008 году игравшая на евро, была выращена без лимита на лигионеров, до введения лимита были выиграны 2 кубка УЕФА.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ДикийАлекс 30 июля 2017, 19:55

      я об этом как раз выше написал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > anri1703 30 июля 2017, 19:59

      Ну просто не все понимают суть,а кричат будто пожар

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      barbiturny > ДикийАлекс 7 августа 2017, 22:48

      Чувак, лично я понимаю суть отмены лимита. Поскольку я не вижу в РФПЛ команд, которые будут иметь в основном составе 11 футболистов из условного Буркина-Фасо. Во-первых, тот же Амкар или Уфа не станут закупать таких футболистов, им не выгодно это делать с финансовой точки зрения, а те кто могут закупать много легионеров просто не будут этого делать, потому что элементарно "а зачем?". Во-вторых, я повторюсь, если футболист с паспортом РФ не может вытеснить из основы среднего иностранца, то мне кажется его место максимум ФНЛ, если уж не ПФЛ. К тому же в РФПЛ всего клуба 3-4, у которых легионеров в составе больше чем 10 человек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > barbiturny 8 августа 2017, 17:16

      Согласен с тобой,согласись лимит и его отсутствие или иная какая форма в большей степени волнует клубы,которые непосредственно за счёт варягов и ведут своё комплектование,на них отражается его(лимита)колебание,а для большого количества клубов это даже и не отразится,может даже наоборот сыграет полезное дело в плане развития и конкурентноспособности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 30 июля 2017, 15:42

      Очень грустно, когда тренеры приезжают в Россию работать, а им приходится брать не лучших, а тех, кого им навязывает лимит. А потом удивляемся, почему в Европе нет результата. Да все потому, что топовые клубы России должны покупать всякий хлам. А хламом это является, потому что нет мотивации становиться лучше. Кто-нибудь да купит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > bset 30 июля 2017, 18:28

      да кто к вам поедет нормальный

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11