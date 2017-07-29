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    «Ахмат» – чемпион? Команда из Грозного одержала третью победу подряд


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    Голосов: 9
    29.07.2017 22:15
    Кажется, смена названия с «Терека» на «Ахмат» пошла клубу на пользу.

    В начале июля было объявлено, что с нового сезона «Терек» будет переименован в «Ахмат». Тогда же многие игроки команды заговорили о дополнительной ответственности – например, форвард грозненцев Магомед Митришев сказал следующие слова:

    «Для нас это, можно сказать, новая эпоха – не только для нас, но и для всех болельщиков. Ответственность, конечно, прибавилась, потому что это имя нашего первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова».

    Совпадение или нет, но на старте сезона 2017/18 «Ахмат» одержал три сухие победы. Каждая из них получилась по-своему знаковой:

    1) Первый тур, практически полный стадион и победа над «Амкаром» (1:0) на глазах множества именитых гостей – от Роналдиньо до Николая Баскова. Гаджи Гаджиев потом признал, что его команде было непросто играть в такой обстановке: «Не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном. К тому же была проблема с разминкой – нам все время говорили разное о том, когда завершится концерт и начнется матч»;

    2) Второй тур – еще одна минимальная победа, на этот раз в Ростове-на-Дону. Примечательна она тем, что до этого «Ростов» не проигрывал на своем поле 32 матча подряд. За эту серию ростовчане должны сказать спасибо Курбану Бердыеву, но даже в обновленном варианте команда с берегов Дона – не самый легкий соперник;

    3) Наконец, третий тур и сегодняшние три очка, взятые грозненцами в игре с «Динамо». До 80-й минуты гости из Москвы удерживали ничью, но потом пропустили два гола – от Митришева и Родолфо. Таким образом, «Ахмат» пока идет без потерь и поднялся на первое место в турнирной таблице.

    Магия ли это Олега Кононова, эйфория после переименования или что-то еще, мы узнаем в конце сезона. Пока же не такими и безумными выглядят слова Эктора Бракамонте, бывшего нападающего «Ахмата»:

    «Как обычно, все ждут борьбы между «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но я люблю риск и предположу, что выстрелит «Терек»! Который сейчас называется «Ахмат».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 30 июля 2017, 21:51

      Нормальный старт, - есть кого догонять! Иль чаво - играем все, как Спартак-чемпион?..Хи!

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 30 июля 2017, 20:50

      что за бред называть чемпиона после трех туров!?

      1
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 30 июля 2017, 18:25

      До конца сезона столько всякого будет и взлёты и падения )) Поглядим, очень интересно

      1
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 30 июля 2017, 14:32

      А ты докажи, что не чемпион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 30 июля 2017, 14:06

      А причём здесь название? Тренер Кононов, подтянули собственных воспитанников, усилились как всегда в трансферное окно, вот и результат, Терек и в предыдущих сезонах выглядел неслабо, сейчас просто ещё больше подтянулись.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 30 июля 2017, 12:47

      Любят у нас выводы делать после первых двух-трёх туров.. У нас в начале чемпионата и волга побывала на первом месте, и нальчик...
      Кононов безусловно сильный тренер , удачно они его перехватили.. Скорее всего результаты будут не чемпионские конечно, но достойные..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 30 июля 2017, 11:12

      чемпион среди слабых

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 30 июля 2017, 10:16

      Посмотрим как они с более сильными сыграют тогда и будем рассуждать.

      3
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      Рейтинг: -22

      Cobold 30 июля 2017, 10:11

      Неожиданно от Динамо... возвращение пока не получается.
      А что касаемо Терека... а, да Ахмата... предлагаю менять название через каждые 10 туров, ну чтоб мотивация у игроков не пропадала. Сначала Ахмат, потом, например, Рамзан, потом АхмаРамза и т.д.. Ваши победы - заслуга хорошего тренера и деньги налогоплательщиков, которыми наше правительство заваливает Чечню, только бы "пастух держал своё стадо в узде".

      -2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Cobold 30 июля 2017, 11:50

      в чем неожиданность то? Динамики вернулись с тем же составом с которым вылетали... ну пару изменений только... этого не достаточно для РФПЛ! максимум 13-16 места... у игроков тупо не хватает опыта для игры в РФПЛ... Игра с мясными - это в первую очередь мотивация и эффект дерби, а в остальном они клуб второй половины

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 30 июля 2017, 10:06

      Ну давайте сейчас из завершим сезон. Еще 27 игр впереди, 3 клуба в еврокубках начинают играть и на пик формы выйдут, когда будут в групповой стадии играть. Все может поменяться

      0
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