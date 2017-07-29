«Ахмат» – чемпион? Команда из Грозного одержала третью победу подряд

В начале июля было объявлено, что с нового сезона «Терек» будет переименован в «Ахмат». Тогда же многие игроки команды заговорили о дополнительной ответственности – например, форвард грозненцев Магомед Митришев сказал следующие слова:

«Для нас это, можно сказать, новая эпоха – не только для нас, но и для всех болельщиков. Ответственность, конечно, прибавилась, потому что это имя нашего первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова».

Совпадение или нет, но на старте сезона 2017/18 «Ахмат» одержал три сухие победы. Каждая из них получилась по-своему знаковой:

1) Первый тур, практически полный стадион и победа над «Амкаром» (1:0) на глазах множества именитых гостей – от Роналдиньо до Николая Баскова. Гаджи Гаджиев потом признал, что его команде было непросто играть в такой обстановке: «Не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном. К тому же была проблема с разминкой – нам все время говорили разное о том, когда завершится концерт и начнется матч»;

2) Второй тур – еще одна минимальная победа, на этот раз в Ростове-на-Дону. Примечательна она тем, что до этого «Ростов» не проигрывал на своем поле 32 матча подряд. За эту серию ростовчане должны сказать спасибо Курбану Бердыеву, но даже в обновленном варианте команда с берегов Дона – не самый легкий соперник;

3) Наконец, третий тур и сегодняшние три очка, взятые грозненцами в игре с «Динамо». До 80-й минуты гости из Москвы удерживали ничью, но потом пропустили два гола – от Митришева и Родолфо. Таким образом, «Ахмат» пока идет без потерь и поднялся на первое место в турнирной таблице.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Магия ли это Олега Кононова, эйфория после переименования или что-то еще, мы узнаем в конце сезона. Пока же не такими и безумными выглядят слова Эктора Бракамонте, бывшего нападающего «Ахмата»: