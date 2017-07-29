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  • «Ахмат» – чемпион? Команда из Грозного одержала третью победу подряд

«Ахмат» – чемпион? Команда из Грозного одержала третью победу подряд

В начале июля было объявлено, что с нового сезона «Терек» будет переименован в «Ахмат». Тогда же многие игроки команды заговорили о дополнительной ответственности – например, форвард грозненцев Магомед Митришев сказал следующие слова:

«Для нас это, можно сказать, новая эпоха – не только для нас, но и для всех болельщиков. Ответственность, конечно, прибавилась, потому что это имя нашего первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова».

Совпадение или нет, но на старте сезона 2017/18 «Ахмат» одержал три сухие победы. Каждая из них получилась по-своему знаковой:

1) Первый тур, практически полный стадион и победа над «Амкаром» (1:0) на глазах множества именитых гостей – от Роналдиньо до Николая Баскова. Гаджи Гаджиев потом признал, что его команде было непросто играть в такой обстановке: «Не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном. К тому же была проблема с разминкой – нам все время говорили разное о том, когда завершится концерт и начнется матч»;

2) Второй тур – еще одна минимальная победа, на этот раз в Ростове-на-Дону. Примечательна она тем, что до этого «Ростов» не проигрывал на своем поле 32 матча подряд. За эту серию ростовчане должны сказать спасибо Курбану Бердыеву, но даже в обновленном варианте команда с берегов Дона – не самый легкий соперник;

3) Наконец, третий тур и сегодняшние три очка, взятые грозненцами в игре с «Динамо». До 80-й минуты гости из Москвы удерживали ничью, но потом пропустили два гола – от Митришева и Родолфо. Таким образом, «Ахмат» пока идет без потерь и поднялся на первое место в турнирной таблице.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Магия ли это Олега Кононова, эйфория после переименования или что-то еще, мы узнаем в конце сезона. Пока же не такими и безумными выглядят слова Эктора Бракамонте, бывшего нападающего «Ахмата»:

«Как обычно, все ждут борьбы между «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но я люблю риск и предположу, что выстрелит «Терек»! Который сейчас называется «Ахмат».

Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Бракамонте Эктор Родолфо Митришев Магомед Кононов Олег
Комментарии (37)
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BRO_football
1501357712
Ещё придёт время и Ахмат сдуется. Как в прошлом году, хорошо шли, могли в ЛЕ попасть, но серия из 5 матчей подряд без побед, проигрыш слабым Оренбургу и Анжи, сделали своё дело и оставили Ахмат без еврокубков.
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карасевщина
1501358288
завтра и послезавтра вижу статьи зенит краснодар локо выиграли 3 матча они чемпионы?
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SPACE TRUCKIN
1501361249
выиграли - молодцы...не у сильнейших,прямо скажем...матчи с лидерами всё и покажут...про Локо,после двух побед,также писали...на то они и писатели...
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Asbjorn
1501361662
Обыграли три не самые сильные команды и уже чемпионы,бред несете
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Михаил_Боярский
1501361942
Ахмат - СосанЁн!))
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Drapik
1501366268
Нахрена такой заголовок? Вы тупые или совсем тупые? ДВА матча по 1:0 с середняками, 2:0 над загадочным Динамо - какой "чемпион"?!
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Mirak92
1501374150
Написли бред .Но три победы на старте - молодцы .В конечном итоге максимум в 5-6 попадут ..Но название ппииииздец ребят ))терек живи =D
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OfaZavr
1501398980
Посмотрим как они с более сильными сыграют тогда и будем рассуждать.
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mihail200606
1501408044
Любят у нас выводы делать после первых двух-трёх туров.. У нас в начале чемпионата и волга побывала на первом месте, и нальчик... Кононов безусловно сильный тренер , удачно они его перехватили.. Скорее всего результаты будут не чемпионские конечно, но достойные..
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Snek
1501412805
А причём здесь название? Тренер Кононов, подтянули собственных воспитанников, усилились как всегда в трансферное окно, вот и результат, Терек и в предыдущих сезонах выглядел неслабо, сейчас просто ещё больше подтянулись.
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