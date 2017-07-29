«Ахмат» – чемпион? Команда из Грозного одержала третью победу подряд

В начале июля было объявлено, что с нового сезона «Терек» будет переименован в «Ахмат». Тогда же многие игроки команды заговорили о дополнительной ответственности – например, форвард грозненцев Магомед Митришев сказал следующие слова:
«Для нас это, можно сказать, новая эпоха – не только для нас, но и для всех болельщиков. Ответственность, конечно, прибавилась, потому что это имя нашего первого президента Ахмат-Хаджи Кадырова».
Совпадение или нет, но на старте сезона 2017/18 «Ахмат» одержал три сухие победы. Каждая из них получилась по-своему знаковой:
1) Первый тур, практически полный стадион и победа над «Амкаром» (1:0) на глазах множества именитых гостей – от Роналдиньо до Николая Баскова. Гаджи Гаджиев потом признал, что его команде было непросто играть в такой обстановке: «Не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном. К тому же была проблема с разминкой – нам все время говорили разное о том, когда завершится концерт и начнется матч»;
2) Второй тур – еще одна минимальная победа, на этот раз в Ростове-на-Дону. Примечательна она тем, что до этого «Ростов» не проигрывал на своем поле 32 матча подряд. За эту серию ростовчане должны сказать спасибо Курбану Бердыеву, но даже в обновленном варианте команда с берегов Дона – не самый легкий соперник;
3) Наконец, третий тур и сегодняшние три очка, взятые грозненцами в игре с «Динамо». До 80-й минуты гости из Москвы удерживали ничью, но потом пропустили два гола – от Митришева и Родолфо. Таким образом, «Ахмат» пока идет без потерь и поднялся на первое место в турнирной таблице.
Магия ли это Олега Кононова, эйфория после переименования или что-то еще, мы узнаем в конце сезона. Пока же не такими и безумными выглядят слова Эктора Бракамонте, бывшего нападающего «Ахмата»:
«Как обычно, все ждут борьбы между «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Но я люблю риск и предположу, что выстрелит «Терек»! Который сейчас называется «Ахмат».