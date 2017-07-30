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Нойштедтер – в «Спартаке». Зачем это нужно?

Если вдруг забыли: до Евро-2016 о Нойштедтере в России толком не слышали, но перед самым турниром ему оформили российское гражданство и дали место в старте. Уже тогда кандидатура натурализованного немца вызывала вопросы: он немолод, не очень известен и показывает блеклую игру. Тем не менее, Роман засветился в главной команде страны и под руководством Черчесова, а сейчас – в июле 2017-го – его трансфер практически оформил «Спартак».

Нет сомнений, что чемпионы России покупают Нойштедтера с одной целью: дать Каррере больше возможностей при манипуляциях с лимитом на легионеров. Это еще раз доказывает, что лимит – ущербная практика, которая вынуждает наши клубы покупать средних футболистов только из-за их паспорта. Англичане, против которых Нойштедтер играл на Евро, в безлимитных условиях вырастили Гарри Кейна, Деле Алли и Рахима Стерлинга. Но в России идут своей дорогой и дают тепленькие места немцам, которых не взяли бы даже в пятую сборную их страны. И как это в Германии справляются без лимита?

К слову, в Германии и в Англии существует вполне адекватная практика – каждый клуб должен иметь определенное число «доморощенных» игроков в заявке, при этом они не обязательно должны выходить на поле. Да, эта система тоже не всегда работает; условной «Баварии» ничего не стоит раздуть заявку более чем на 40 позиций, впихнуть туда молодых немцев, а в основу ставить Рибери, Роббена, Видаля и прочих. Зато тренерам в АПЛ и в Бундеслиге не нужно думать во время матча, кого бы им убрать с поля, чтобы выпустить еще одного иностранца. Специалист, работающий в Англии, думает об игре, тренер, представляющий РФПЛ, – о том, чтобы не повторить казус Дика Адвоката. В этом и разница.

Возвращаясь к Нойштедтеру: он – средний, абсолютно серый футболист, но в глазах наших клубов красок ему добавляет российский паспорт. Пережевывать эту мысль из абзаца в абзац нет смысла, все и так до боли очевидно – и болельщикам, и журналистам, и даже самому Нойштедтеру. Не очевидна она разве что для Виталия Мутко и других российских функционеров, никак не решающихся отрубить этой гидре голову.

***

Позиция Нойштедтера – опорный полузащитник. В «Спартаке» он будет конкурировать с Романом Зобниным, когда тот восстановится от травмы. Оборонительные показатели Нойштедтера в «Фенербахче» – средние; в подкатах он играет гораздо хуже, чем головой. Зато в прошедшем сезоне будущий новичок «Спартака» был неожиданно хорош в обводках (take ons): из четырех предпринятых – четыре удачных.

При оборонительных действиях Нойштедтер чаще всего прибегает к выносам (62,7%) и перехватам (32,2%).

Важный плюс немецкого россиянина – высокая средняя точность паса (88%). При этом он много играет вперед, а не назад.

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Комментарии (24)
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Nesterenko
1501417939
Статья очень хорошая. Действительно Романа берут в Спартак сугубо из-за паспорта. Этот лимит до хорошего не доводит.
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bset
1501418571
Очень грустно, когда тренеры приезжают в Россию работать, а им приходится брать не лучших, а тех, кого им навязывает лимит. А потом удивляемся, почему в Европе нет результата. Да все потому, что топовые клубы России должны покупать всякий хлам. А хламом это является, потому что нет мотивации становиться лучше. Кто-нибудь да купит.
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ДикийАлекс
1501419772
Споры ни о том,лимит нужно довести до ума,а не просто рубить с плеча.Если его отменить вовсе,как раз таки наоборот мы устанем от засилья второсортных легионеров из условной Буркина-Фасо,по 11 человек в основе.С лимитом клубы в большей степени думают как бы не ошибиться выбирая того или иного иностранца.Было бы неплохо попробовать практику,которая в своё время в Англии применялась-легионер должен быть качественным(провести определённое количество матчей,либо должен обладать не дюжим талантом,что определяла сама АПЛ),а так это всё разговоры в пустоту.
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Tubba
1501419865
тупо из за паспорта.
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Черкизовский Кот
1501420761
Автор - молодец! Подпишусь под каждым словом. Спартаковским фанатам желаю, чтоб их клуб не подписывал этого игрока.
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diktatop
1501426844
нафиг нужен то....
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mihail200606
1501427587
Все по делу...
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OfaZavr
1501427880
Хорошая статья. Всё верно. Не нужен он нам.
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Макаронник
1501428103
Спартаку он нужен потому что паспорт.
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anri1703
1501433505
во втором абзаце вся суть и отличие почему у нас все плохо в Европе норм )убирать пора лимит не побегут аутсайдеры и средняки по 11 легов набирать (тк хватит на тех которые как минимум не лучше своих)
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