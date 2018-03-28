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    Оборона сборной – кошмар. Только факты


    4.5
    Голосов: 6
    28.03.2018 10:30
    На чемпионате мира тоже будем пропускать много.

    За два товарищеских матча со сборными Франции и Бразилии российская команда пропустила шесть мячей. Во всех голах в наши ворота виновата экспериментальная линия обороны. Она считается такой после вылета из-за травм Виктора Васина и Георгия Джикии. Оба защитника наверняка восстановятся к чемпионату мира, но вряд ли успеют набрать форму. Черчесов говорит, что построение команды начинается с нуля.

    Пока все получается ужасно:

    1) Последний раз сборная России играла на ноль в июне 2017-го года. Тогда россияне открывали Кубок конфедераций матчем с Новой Зеландией. Прошло восемь встреч, где одержана только одна победа над сборной Кореи. Пять раз российская команда проиграла, дважды сыграла вничью и пропустила 16 мячей. Игру с «Динамо» без Кирилла Панченко в этом списке сознательно не учитываем.

    2) Проблемы были и с обычным сочетанием игроков, но сейчас Черчесов использует совсем глубокий резерв. До матчей с Бразилией и Францией главной тройкой обороны считалась Кудряшов-Васин-Джикия. Кутепов и Нойштедтер шли следующими в списке по количеству игр. При этом Кутепов провел при Черчесове только шесть матчей, а Нойштедтер – три. Владимир Гранат до этих травм вызывался только один раз. Сейчас Кутепову и Нойштедтеру прибавилось по одной встрече, а Гранату – две.

    3) Кудряшова все вокруг называют защитником топ-уровня, способным заиграть в Европе. Такого же мнения придерживается и Станислав Черчесов. У него Федор провел уже 17 матчей, включая игры с Бразилией и Францией. Проблема в том, что Кудряшова часто заставляют смещаться на фланг или вообще оставляют против больших форвардов соперника. Он тоже ошибается и проигрывает позиционную борьбу. Возникают голевые моменты, а одного Федора на всех не хватает.

    В матче с Бразилией оборона сборной России не справилась со скоростью и напором соперника.

    Первый гол забили из-под Кутепова и Граната. Защитник «Спартака» проиграл верховую борьбу, а Гранат наблюдал за добиванием Миранды.

    При втором мяче в центре обороны образовалась свободная зона, куда ворвался Паулиньо. Кутепов наблюдал за пасом соперника, а Головину пришлось фолить на пенальти. Перед бразильским полузащитником не было ни одного защитника сборной России.

    К третьему голу привели позиционный просчет и полная неготовность к высоким скоростям. Все смотрели на забегание Виллиана и оставили Паулиньо на линии вратарской. Простейший навес и удар по пустым воротам больше напоминают развлечение на тренировке, чем официальный матч. Опекающие игроки почему-то находились сзади.

    Еще при счете 0:1 сборная Бразилии издевалась над российской обороной. Удар Коутиньо принял на себя один из игроков, но с отскока добивали мяч сразу два неприкрытых бразильца. Спасла ситуацию только реакция Акинфеева. И это не единственный момент, когда сборная России могла пропустить.

    Против Франции вместо Кутепова вышел Нойштедтер. Черчесов сказал, что произвел перестановку не из-за ошибок Ильи в предыдущем матче. Главный тренер сборной просто хотел попробовать новое сочетание. И вряд ли остался доволен игрой.

    В моменте с первым голом Мбаппе находился между двух защитников российской сборной. От одного он просто убежал, а другим был Нойштедтер. Французу удался легкий финт и такой же легкий голевой удар. Оборона никак не мешала.

    Второй гол спишем на мастерство Погба, но в третьем снова поучаствовал Нойштедтер. Мяч прокатился под Андреем Луневым, а перед ударом Мбаппе обыграл Романа один в один. Во время матча чувствовалось, что Нойштедтеру не хватает взаимопонимания с партнерами. После игры он сказал, что команда должна больше времени проводить вместе.

    До начала чемпионата мира остается менее трех месяцев. Новая сборная России выглядит печально и совершенно не готова к тому, что ее ждет дальше. И очередной переменой в составе серьезный вопрос уже не исправить. Адекватной замены травмированным игрокам нет. Березуцкие отказываются возвращаться, а наигрывать в составе условного Максима Беляева уже поздно. Летом Черчесову придется отвечать за результат. Очень вероятно, что ответ будет вполне привычным.

    Главные выводы по матчу Россия – Франция

    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

    Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 6
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    Комментарии41
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      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:56

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://tinyurl.com/ycb2hqjw

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > lyudanemzorova 11 апреля 2018, 19:32

      .....а еще ,кроме того,ТРИППЕР,СИФИЛИС,ГОНОРЕЯ,ТВЕРДЫЙ ШАНКР,НЕТВЕРДЫЙ ШАНКР,СУМАШЕСТВИЕ lyudanemzorova,
      Это ващее - край!

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 30 марта 2018, 10:36

      Бурлака и Беляева надо!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 30 марта 2018, 09:29

      Из любой тупиковой ситуации можно найти выход.
      Применительно к сб .России,это могло бы выглядеть бы так:
      условно оставить в нападении одного игрока,
      одного хавбека,остальные в обороне ,плюс воротчик.
      На ЧМ ,как говорится не до красот.Не зря же англичане говорят:
      Игра забывается ,счет остается!)))
      К тому же при трех ничьих сохраняется шанс выйти из группы,при условии,если
      скажем Уругвай одержит две победы...
      Хоть это и шютка,но ,как говорится ,в каждой шютке ,есть лишь доля шутки)))
      Такие вот дела,господа!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > alex1951 30 марта 2018, 09:38

      PS Египет-С.Аравия 0-0
      Уругвай - Россия 0-0,плюс 2 победы
      Россия - С.аравия результативная ничья,
      и Черкес Осетинский в 1//8 финала.
      а там все также,главное до серии пенальти довести дело.
      ps Надобно бы мне запатентовать это НОУ-ХАУ)))))

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      Рейтинг: +29

      GorovoyKirill 30 марта 2018, 09:08

      Какой Нойштедтер и Кутепов в защите это ж позорище. В России же есть игроки на голову лучше.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 марта 2018, 17:16

      Черчесов проваливается, за почти 2 года сборная не прибавила ни в чем. А отмазка что потеряли защитников это полнейший детский сад. Хиддиник тоже играл на отборе евро 08 с одной группой защитников, а в финальной части с другой группой. Результат всем известен. Не хочется даже думать, что будет летом, полный позор скорее всего. Только если Хоттабыч нам поможет.

      0
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      Рейтинг: +315

      ateist90 29 марта 2018, 08:51

      С нашей сборной все понятно. То что мертво умереть не может;) Отсутствует линия защиты и атаки как класс, а на одной не самой изобретательной полузащите в мире, далеко не уедешь на ЧМ(В нашем случае 4 место в группе и на Мальдивы отдыхать)

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ateist90 29 марта 2018, 09:40

      ну в нападении Смолов чо то делает, но сломайся он сейчас - все, хана.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 29 марта 2018, 07:18

      поезд ушел!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 29 марта 2018, 04:36

      Смена тренера не выход из положения , если такие игроки. При ком сборная чего-то достигла? А что , другие были неучи ? Тот же Газзаев , а ещё советует.....

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 марта 2018, 00:52

      Конечно будем смотреть и переживать за нашу сборную на ЧМ-2018. Но надо сказать, что Черчесов или не прав с составом или...

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 28 марта 2018, 23:46

      Ошиблись в выборе.Бердыева надо было ставить тогда во главе сборной.Уже поздно.

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      Рейтинг: +4028

      raritet > Hangeldi 29 марта 2018, 09:52

      По крайней мере, все уже давно поняли, что в России только один тренер может из Ерохиных сделать команду и каждого за ручку провести по полю и показать что делать, потому что он тренер, а вся остальная масса -это футбольные менеджеры , и у них одна цель -зарабатывание денег при отсутствии настоящего профессионализма.

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      Рейтинг: +4028

      raritet > raritet 29 марта 2018, 09:54

      неужели недостаточно иллюстрации с Ростовым?

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