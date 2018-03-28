Оборона сборной – кошмар. Только факты

На чемпионате мира тоже будем пропускать много.

За два товарищеских матча со сборными Франции и Бразилии российская команда пропустила шесть мячей. Во всех голах в наши ворота виновата экспериментальная линия обороны. Она считается такой после вылета из-за травм Виктора Васина и Георгия Джикии. Оба защитника наверняка восстановятся к чемпионату мира, но вряд ли успеют набрать форму. Черчесов говорит, что построение команды начинается с нуля.

Пока все получается ужасно:

1) Последний раз сборная России играла на ноль в июне 2017-го года. Тогда россияне открывали Кубок конфедераций матчем с Новой Зеландией. Прошло восемь встреч, где одержана только одна победа над сборной Кореи. Пять раз российская команда проиграла, дважды сыграла вничью и пропустила 16 мячей. Игру с «Динамо» без Кирилла Панченко в этом списке сознательно не учитываем.

2) Проблемы были и с обычным сочетанием игроков, но сейчас Черчесов использует совсем глубокий резерв. До матчей с Бразилией и Францией главной тройкой обороны считалась Кудряшов-Васин-Джикия. Кутепов и Нойштедтер шли следующими в списке по количеству игр. При этом Кутепов провел при Черчесове только шесть матчей, а Нойштедтер – три. Владимир Гранат до этих травм вызывался только один раз. Сейчас Кутепову и Нойштедтеру прибавилось по одной встрече, а Гранату – две.

3) Кудряшова все вокруг называют защитником топ-уровня, способным заиграть в Европе. Такого же мнения придерживается и Станислав Черчесов. У него Федор провел уже 17 матчей, включая игры с Бразилией и Францией. Проблема в том, что Кудряшова часто заставляют смещаться на фланг или вообще оставляют против больших форвардов соперника. Он тоже ошибается и проигрывает позиционную борьбу. Возникают голевые моменты, а одного Федора на всех не хватает.

В матче с Бразилией оборона сборной России не справилась со скоростью и напором соперника.

Первый гол забили из-под Кутепова и Граната. Защитник «Спартака» проиграл верховую борьбу, а Гранат наблюдал за добиванием Миранды.

При втором мяче в центре обороны образовалась свободная зона, куда ворвался Паулиньо. Кутепов наблюдал за пасом соперника, а Головину пришлось фолить на пенальти. Перед бразильским полузащитником не было ни одного защитника сборной России.

К третьему голу привели позиционный просчет и полная неготовность к высоким скоростям. Все смотрели на забегание Виллиана и оставили Паулиньо на линии вратарской. Простейший навес и удар по пустым воротам больше напоминают развлечение на тренировке, чем официальный матч. Опекающие игроки почему-то находились сзади.

Еще при счете 0:1 сборная Бразилии издевалась над российской обороной. Удар Коутиньо принял на себя один из игроков, но с отскока добивали мяч сразу два неприкрытых бразильца. Спасла ситуацию только реакция Акинфеева. И это не единственный момент, когда сборная России могла пропустить.

Против Франции вместо Кутепова вышел Нойштедтер. Черчесов сказал, что произвел перестановку не из-за ошибок Ильи в предыдущем матче. Главный тренер сборной просто хотел попробовать новое сочетание. И вряд ли остался доволен игрой.

В моменте с первым голом Мбаппе находился между двух защитников российской сборной. От одного он просто убежал, а другим был Нойштедтер. Французу удался легкий финт и такой же легкий голевой удар. Оборона никак не мешала.

Второй гол спишем на мастерство Погба, но в третьем снова поучаствовал Нойштедтер. Мяч прокатился под Андреем Луневым, а перед ударом Мбаппе обыграл Романа один в один. Во время матча чувствовалось, что Нойштедтеру не хватает взаимопонимания с партнерами. После игры он сказал, что команда должна больше времени проводить вместе.

До начала чемпионата мира остается менее трех месяцев. Новая сборная России выглядит печально и совершенно не готова к тому, что ее ждет дальше. И очередной переменой в составе серьезный вопрос уже не исправить. Адекватной замены травмированным игрокам нет. Березуцкие отказываются возвращаться, а наигрывать в составе условного Максима Беляева уже поздно. Летом Черчесову придется отвечать за результат. Очень вероятно, что ответ будет вполне привычным.

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