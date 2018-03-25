Орлов: «Кудряшов – защитник европейского уровня. Самый сильный в нашем футболе»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после товарищеского матча сборной России против Бразилии (0:3) отметил высокий уровень игры защитника Федора Кудряшова. По словам Орлова, 30-летний россиянин является игроком европейского уровня.

«На мой взгляд, Кудряшов – футболист высокого уровня. Самый сильный защитник в нашем футболе. Опытный, техничный. Можно говорить только лучшее. Это защитник европейского уровня.

Не знаю, почему не появился Рауш. На левом фланге играл Комбаров. Роль правого крыла исполнял Самедов, совсем неплохо исполнял. У Комбарова были ошибки, особенно при развитии атак, в передаче мяча. Но этим грешила вся сборная России, не умеют они играть в одно касание», – сказал Орлов.