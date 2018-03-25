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  • Орлов: «Кудряшов – защитник европейского уровня. Самый сильный в нашем футболе»

Орлов: «Кудряшов – защитник европейского уровня. Самый сильный в нашем футболе»

25 марта 2018, 09:50
35

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после товарищеского матча сборной России против Бразилии (0:3) отметил высокий уровень игры защитника Федора Кудряшова. По словам Орлова, 30-летний россиянин является игроком европейского уровня.

«На мой взгляд, Кудряшов – футболист высокого уровня. Самый сильный защитник в нашем футболе. Опытный, техничный. Можно говорить только лучшее. Это защитник европейского уровня.

Не знаю, почему не появился Рауш. На левом фланге играл Комбаров. Роль правого крыла исполнял Самедов, совсем неплохо исполнял. У Комбарова были ошибки, особенно при развитии атак, в передаче мяча. Но этим грешила вся сборная России, не умеют они играть в одно касание», – сказал Орлов.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Рубин Россия Кудряшов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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insider_retro
1521961355
Как минимум, спорно... На фоне бразильцев, вообще, сложно было что-то показать персонально, да и командные действия не удавались... Уровень кого-либо и проявляется в сложных поединках, а не после футбольной возни на весенних газонах в нашем чемпе...
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лёха м
1521961759
это как и ты комментатор мирового уровня.чушь не городи
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Serjoga
1521961918
Какой европейский уровень? Я посмотрел вчера Шведов с Чилийцами....... 85 минут прессинга 2-х команд!!!!!!!!!! Вот это европейский и южноамериканский уровень! А наши......слов нет, только контракты денежные заключать научились!
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ssspartak
1521962439
Если бы он играл где нибудь в Европе...а так он всего лишь уровень РФПЛ. Орлов == маразм
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Shogun
1521962990
Если он такой крутой, почему Рубин в жопке тогда, а Кобма, как был Алешкой, так и остался, только понтов больше стало и свой человек у руля сборной, до усатого было 4 тренира и никто его не брал, а тут сразу спартач и все косоногие в сборной
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Томь вперёд
1521965706
73 года конечно возраст серьёзный, но для последней стадии маразма и ахинеи всё равно рановато! Гена, акстись!
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zigbert
1521966202
По меркам РФПЛ - да.
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нейтральныйкакникто
1521967851
Гена прав , у нас что не футболист , то либо европейского , либо мирового уровня , и все топ клубы их желают..... Не то что всякие бразилы , французы . испанцы и т.д.. все дворового уровня , но почему-то обыгрывают наших топов.
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Соа́рес де Мора́ис
1521968077
Ну Райш уж точно не сильнее Комбарова.., Диман конечно то же не идеал))). Кудряшев, просто хороший защитник, приписка лучший тут не совсем уместна. Орлов видимо его в зенит сватает)). Только Кудряш - не Новосельцев мало вероятно, что перейдет в клуб губитель российских футболистов. Надеюсь Джика к ЧМ полностью востоновится и войдет хотябы частично в кондиции игровые, вот он ТОП защитник. Его потеря ощутима.
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OfaZavr
1521969596
для нашего чемпа еще может быть но никак не европейского уровня.
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