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    Орлов: «Кудряшов – защитник европейского уровня. Самый сильный в нашем футболе»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов после товарищеского матча сборной России против Бразилии (0:3) отметил высокий уровень игры защитника Федора Кудряшова. По словам Орлова, 30-летний россиянин является игроком европейского уровня.

    «На мой взгляд, Кудряшов – футболист высокого уровня. Самый сильный защитник в нашем футболе. Опытный, техничный. Можно говорить только лучшее. Это защитник европейского уровня.

    Не знаю, почему не появился Рауш. На левом фланге играл Комбаров. Роль правого крыла исполнял Самедов, совсем неплохо исполнял. У Комбарова были ошибки, особенно при развитии атак, в передаче мяча. Но этим грешила вся сборная России, не умеют они играть в одно касание», – сказал Орлов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    25.03.2018 09:50
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +351

      Константинн 25 марта 2018, 18:28

      А что ж тогда его зенит не прихватил вместе с другими игроками того же уровня Полозом и Ерохиным в свое время?

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 марта 2018, 16:37

      Странно Орлов матч смотрел. Самедова похвалил, Кудряшов, как выясняется, защитник высокого уровня. По сути оба матч провалили. А Кудряшов никогда в серьезном клубе-то не играл, а тут раз вдруг и в 30 лет игрок европейского уровня.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 марта 2018, 16:08

      как он заливает красиво видать сожрав заливную рыбу с речки невы

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2018, 14:34

      У нас в сборной только и собраны, что игроки топ-уровня, просто мировые звезды, только почему-то не один не играет ни в одном не топовом чемпионате в Европе.
      Как послушаешь этих Орловых, Черданцевых, Арустамяновых и думаешь, что же они такие хорошие, что даже на лавку в какой нибудь середняк не нужны. Радует одни человек это Елагин! Всегда говорит правду! Сказал, что Кокорин бездарь с огромной зарплатой и мажор, так его моментально спрятали в "дальний ящик", чтобы вдруг кто не услышал. Все что может наша сборная это бухать в Монако, ездить на крутых суперкарах, швырять в инстаграм красивые фотки, но только не играть в футбол. У нас только один качественный футболист в Европе. Это Денис Черышев, который не смотря на травмы и свою "Хрустальность" иногда выстреливает. Все остальные игроки даже на полупрофи на европейском уровне не тянут, не то что в мировом масштабе.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 марта 2018, 13:31

      во как....
      а как же Кришито? тот же Смольников? или Мананамама? или "наш футбол"- это сборная?

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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 25 марта 2018, 13:15

      Да, да - кудой не плюнь: Кудряшов, Окинфеев, Дзагоев ... Один сплошной мировой уровень !!!! Нам Буркина-Фасо догнать ...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 марта 2018, 12:36

      Г.С...Что это было..?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 12:19

      для нашего чемпа еще может быть но никак не европейского уровня.

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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 25 марта 2018, 12:00

      Готовься Кудряшов к переходу в Зенит. Там точно выйдешь на мировой уровень! Не по игре конечно, а по баблу!!!

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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Чехов на Садовой 25 марта 2018, 13:32

      Федя не перейдёт в Зенит. Ему важнее играть, а не бабло.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Чехов на Садовой 25 марта 2018, 13:34

      там уже заждались ростовские Новосёл, Мевля, Терентьев, Ерохин, Полоз,да и "сваливший Нобоа" формально зенитчик!!!

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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 25 марта 2018, 11:54

      Ну Райш уж точно не сильнее Комбарова.., Диман конечно то же не идеал))).
      Кудряшев, просто хороший защитник, приписка лучший тут не совсем уместна. Орлов видимо его в зенит сватает)). Только Кудряш - не Новосельцев мало вероятно, что перейдет в клуб губитель российских футболистов.
      Надеюсь Джика к ЧМ полностью востоновится и войдет хотябы частично в кондиции игровые, вот он ТОП защитник. Его потеря ощутима.

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