Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майл Йединак - статистика

Завершил карьеру
3 августа 1984 (42)
#15 | Полузащитник
191 см | 86 кг
Австралия | Хорватия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Вест Бромвич
1 : 0
14.05.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Астон Вилла
1 : 2
05.05.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
1 : 1
28.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.04.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 2
19.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Астон Вилла
2 : 1
13.04.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ротерхэм
1 : 2
10.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
06.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Астон Вилла
2 : 1
30.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Астон Вилла
3 : 0
16.03.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
13.03.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
10.03.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Астон Вилла
4 : 0
02.03.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сток Сити
1 : 1
23.02.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Астон Вилла
0 : 2
16.02.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брентфорд
1 : 0
13.02.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Астон Вилла
3 : 3
08.02.2019
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 0
02.02.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.01.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Мидлсбро
0 : 3
01.12.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
0 : 3
10.11.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.11.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
26.10.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
2 : 1
23.10.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Астон Вилла
1 : 0
20.10.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
28.09.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
1 : 2
22.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Астон Вилла
2 : 0
18.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
1 : 1
15.09.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
01.09.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
25.08.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Астон Вилла
2 : 2
22.08.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Астон Вилла
3 : 2
11.08.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Главные новости
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
5
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+