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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Блэкберн
Астон Вилла - Блэкберн: обзор матча 30 марта 2019
Астон Вилла
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
8'
Т. Абрахам
61'
Т. Мингс
74'
А. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Блэкберн
Желтая карточка
Д. МакГинн
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Белл
ГОЛ! 2:0!
Т. Мингс
Пас отдал
Д. МакГинн
61'
26'
Желтая карточка
Э. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
А. Эль-Гази
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Андре Грин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Астон Вилла
20
Матия Шаркич
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4-2-2-2
31
Стир
3
Тэйлор
2
Мингс
30
Хаус
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
18
Абрахам
19
Грин
4-3-3
1
Райя
24
Ньямб
4
Малгрю
27
Трэвис
17
Белл
23
Дак
17
Беннетт
26
Ленихэн
32
Конвэй
10
Армстронг
12
Грэм
Остались в запасе
Астон Вилла
Блэкберн
20
Матия Шаркич
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Астон Вилла - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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