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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла: обзор матча 06 апреля 2019
Шеффилд Уэнсдэй
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
7'
Г. Хупер
22'
Д. МакГинн
90+2'
А. Адома
90+3'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
А. Адома
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Т. Абрахам
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Адома
57'
Желтая карточка
Т. Мингс
38'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
С. Флетчер
37'
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
А. Грин
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
Пас отдал
Д. Бойд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Андре Грин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Астон Вилла
20
Матия Шаркич
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
3-2-2-3
27
Вествуд
6
Гектор
3
Рич
5
Хатчинсон
12
Лис
2
Йорфа
10
Беннэн
2
Палмер
88
Хупер
21
Бойд
26
Флетчер
4-2-2-2
31
Стир
27
Эль-Мохамади
2
Мингс
30
Хаус
3
Тэйлор
12
Уилэн
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
18
Абрахам
19
Грин
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
20
Матия Шаркич
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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