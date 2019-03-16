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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Мидлсбро
Астон Вилла - Мидлсбро: обзор матча 16 марта 2019
Астон Вилла
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 0
Завершен
Мидлсбро
28'
А. Эль-Гази
44'
Д. МакГинн
88'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Мидлсбро
ГОЛ! 3:0!
А. Адома
88'
56'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
Д. Грилиш
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Д. МакГинн
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Андре Грин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-2-2-2
31
Стир
3
Тэйлор
2
Мингс
30
Хаус
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
18
Абрахам
19
Грин
3-2-4-1
12
Рэндольф
32
Фрэнд
23
Фрай
5
Шоттон
4
Айяла
44
Флинт
16
Хаусон
12
Оби Микел
10
Уинг
6
Сэйвилл
9
Хагилл
Остались в запасе
Астон Вилла
Мидлсбро
91
Ловре Калинич
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Астон Вилла - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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