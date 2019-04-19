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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Астон Вилла
Болтон - Астон Вилла: обзор матча 19 апреля 2019
Болтон
19.04.2019, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
47'
Д. Грилиш
57'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Астон Вилла
Желтая карточка
К. Коннолли
79'
Желтая карточка
М. Биверс
64'
57'
ГОЛ! 0:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Грилиш
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Т. Абрахам
17'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болтон
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Астон Вилла
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-1-2
13
Олнвик
3
Тэйлор
14
Хоббс
31
Уитер
5
Уилльямс
6
Коннолли
19
О'Нил
11
Бакли
8
Дональдсон
4-3-2-1
31
Стир
27
Эль-Мохамади
2
Мингс
4
Туанзебе
3
Тэйлор
37
Адома
12
Уилэн
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Болтон
Астон Вилла
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Болтон - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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