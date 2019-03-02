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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Дерби Каунти
Астон Вилла - Дерби Каунти: обзор матча 02 марта 2019
Астон Вилла
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
4 : 0
Завершен
Дерби Каунти
9'
К. Хурихейн
37'
Т. Абрахам
44'
К. Хурихейн
45+2'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Дерби Каунти
72'
Желтая карточка
Д. Холмс
Желтая карточка
К. Хаус
60'
ГОЛ! 4:0!
Д. Грилиш
Пас отдал
Г. Уилэн
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
Т. Абрахам
44'
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
37'
Желтая карточка
К. Хурихейн
24'
23'
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
К. Хурихейн
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-3-2-1
31
Стир
4
Элфик
2
Мингс
30
Хаус
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
14
Хурихейн
37
Адома
10
Грилиш
21
Эль-Гази
18
Абрахам
4-2-1-2
33
Карсон
23
Томори
36
Кио
14
Уисдом
3
Коул
4
Эванс
14
Холмс
8
Джозефзун
10
Беннетт
7
Мэрриот
Остались в запасе
Астон Вилла
Дерби Каунти
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Харри Уилсон
ПВ
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
10
Харри Уилсон
ПВ
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Астон Вилла - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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