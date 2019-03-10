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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Астон Вилла
Бирмингем Сити - Астон Вилла: обзор матча 10 марта 2019
Бирмингем Сити
10.03.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
67'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Астон Вилла
90'
+1
Желтая карточка
Д. МакГинн
68'
Желтая карточка
Д. Грилиш
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Н. Тэйлор
61'
Желтая карточка
К. Хаус
Желтая карточка
Д. Дэвис
52'
Желтая карточка
Л. Юткевич
45'
+1
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
5
Моррисон
45
Хардинг
6
Дин
24
Педерсен
34
Адамс
8
Кифтенбельд
19
Магома
16
Дэвис
24
Хота
10
Юткевич
4-3-2-1
31
Стир
27
Эль-Мохамади
30
Хаус
2
Мингс
3
Тэйлор
37
Адома
14
Хурихейн
12
Уилэн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Астон Вилла
2
Джош Когли
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
91
Ловре Калинич
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бирмингем Сити - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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