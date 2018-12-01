Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Астон Вилла
Мидлсбро - Астон Вилла: обзор матча 01 декабря 2018
Мидлсбро
01.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
20'
Д. Честер
65'
Т. Абрахам
83'
Г. Уилэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Астон Вилла
83'
ГОЛ! 0:3!
Г. Уилэн
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Фрэнд
71'
65'
ГОЛ! 0:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
Я. Боласи
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Честер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
23
Фрай
44
Флинт
23
Батт
32
Фрэнд
17
Бешич
19
Даунинг
16
Хаусон
7
Клэйтон
16
Тавернье
9
Хагилл
4-3-2-1
1
Нюланд
27
Эль-Мохамади
4
Туанзебе
17
Честер
3
Тэйлор
11
Боласи
14
Хурихейн
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Мидлсбро
Астон Вилла
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мидлсбро - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Астон Вилла
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+