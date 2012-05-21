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Алексей Гермашов
Статистика
Алексей Гермашов - статистика
Завершил карьеру
28 сентября 1982 (43)
#33 | Защитник
184 см | 83 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
38
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Торпедо Вл
5 : 2
21.05.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
15.05.2012
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Торпедо Вл
2 : 1
08.05.2012
Факел
48' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
Торпедо Вл
3 : 0
26.04.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.04.2012
Луч
1' - 40'
Россия. ФНЛ, 41 тур
КАМАЗ
0 : 1
07.04.2012
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо Вл
1 : 1
01.04.2012
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо Вл
3 : 1
07.11.2011
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Торпедо Вл
1 : 1
04.11.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
2 : 1
27.10.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химки
3 : 1
24.10.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Оренбург
1 : 1
06.10.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Урал
3 : 2
03.10.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
29'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо Вл
1 : 2
28.09.2011
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо Вл
1 : 3
25.09.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
2 : 1
15.09.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1 : 2
12.09.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
0 : 1
01.09.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
38'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волгарь
3 : 1
12.08.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1 : 3
24.06.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо Вл
1 : 0
17.06.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо Вл
3 : 3
14.06.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Черноморец
0 : 0
07.06.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо Вл
0 : 0
28.05.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо Вл
1 : 0
25.05.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Динамо Бр
0 : 2
19.05.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
16.05.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо Вл
3 : 2
06.05.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо Вл
3 : 1
25.04.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
3 : 0
18.04.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Мордовия
4 : 0
15.04.2011
Торпедо Вл
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.04.2011
Волгарь
1' - 82'
73'
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