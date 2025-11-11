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Команды
Рубин
Дмитрий Кабутов
Новости
€ 400 тыс
Дмитрий Кабутов - новости
Рубин
26 марта 1992 (34)
#70 | Защитник
173 см | 67 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
4 сентября
Фото
Символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.11 15:43
3
Фото
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.09.15 19:50
2
РПЛ. Гол Кабутова принес «Рубину» победу над «Ростовом» (1:0) и выход на 2-е место
2025.08.17 17:39
14
Фото
Лучшие 23 игрока сезона РПЛ по версии Transfermarkt
2025.05.30 07:50
1
Фото
Transfermarkt составил символическую сборную РПЛ по итогам сезона
2025.05.29 14:18
8
«Рубин» продлил контракт с 32-летним защитником
2025.02.18 18:06
Фото
Определен лидер первой части сезона РПЛ по числу передач под удар
2024.12.24 10:44
Фото
Топ-8 игроков РПЛ по числу созданных голевых моментов
2024.12.20 12:46
1
«Подвел команду»: игрок «Рубина» взял ответственность за упущенную победу над ЦСКА
2024.11.30 19:17
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.25 14:04
4
Кабутов из «Рубина» заявил о предвзятости Карасева в пользу «Спартака»
2024.09.01 10:43
32
Фото
Опубликована сборная первой части сезона РПЛ по версии WhoScored
2023.12.11 21:48
1
Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ
2023.11.15 11:18
11
«Наверное, судья за ЦСКА болеет»: игрок «Рубина» – в перерыве матча
2023.10.21 15:15
2
Фото
Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.09 11:26
3
Видео
Слуцкий станцевал на свадьбе игрока «Рубина»
2023.06.14 11:24
6
«Их проблемы». Игрок «Рубина» Кабутов – о свисте казанских болельщиков
2022.10.30 23:54
6
«За победу над «Рубином» дали по 200 тысяч, а обещали миллион». Кабутов – о премии в «Уфе»
2022.07.04 11:25
6
Новички «Рубина» будут получать в ФНЛ до 1,5 миллиона рублей месяц. Клуб подписал уже пятерых игроков
2022.06.01 01:04
6
«Рубин» объявил пятерых новичков за день. Все – полузащитники
2022.05.31 21:59
3
Кабутов из «Уфы» – третий новичок «Рубина» после вылета из РПЛ
2022.05.31 20:59
Официально: Йокич, Сухов и Кабутов покинули «Уфу»
2022.05.31 13:30
Кабутов, Кротов и Сухов покинули «Уфу» (Metaratings)
2022.05.30 15:53
4
Фото
Экс-капитан «Крыльев» Кабутов стал игроком «Уфы»
2022.02.05 16:59
Фото
«Спасибо за все, капитан». «Крылья» объявили об уходе Кабутова
2022.02.02 10:56
Кабутов близок к переходу из «Крыльев Советов» в «Уфу»
2022.01.30 13:40
Кабутов может перейти из «Крыльев Советов» в «Арсенал»
2021.12.27 19:34
Кабутов: «Крылья» посвящают победу над «Рубином» памяти фаната, умершего на стадионе»
2021.12.12 12:19
1
Фото
Дмитрий Комбаров, Пейчинович и Рязанцев – в символической сборной 22-го тура ФНЛ
2020.11.16 20:42
1
2
Главные новости
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
1
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
2
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
Видео
Аршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
12
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
11
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
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