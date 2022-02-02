«Спасибо за все, капитан». «Крылья» объявили об уходе Кабутова

Полузащитник Дмитрий Кабутов ушел из «Крыльев Советов».
Самарский клуб объявил о расторжении контракта с 29-летним россиянином.
«Спасибо за все, капитан», – написала пресс-служба «Крыльев».
- Ранее сообщалось, что Кабутов перейдет в «Уфу».
- В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.
Спасибо за все, капитан!https://t.co/YAusuVVIVU— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2022
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