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    «Спасибо за все, капитан». «Крылья» объявили об уходе Кабутова

    Полузащитник Дмитрий Кабутов ушел из «Крыльев Советов».

    Самарский клуб объявил о расторжении контракта с 29-летним россиянином.

    «Спасибо за все, капитан», – написала пресс-служба «Крыльев».

    • Ранее сообщалось, что Кабутов перейдет в «Уфу».
    • В этом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.

    Кабутов близок к переходу из «Крыльев Советов» в «Уфу»

    Кабутов может перейти из «Крыльев Советов» в «Арсенал»

    Кабутов: «Крылья» посвящают победу над «Рубином» памяти фаната, умершего на стадионе»

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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