Кабутов: «Крылья» посвящают победу над «Рубином» памяти фаната, умершего на стадионе»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов выразил соболезнования в связи со смертью болельщика во время матча 18-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

«Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают, не верится, что такое могло произойти. Клуб окажет необходимую поддержку семье болельщика.

От лица команды приношу глубокие соболезнования родным и близким покойного. Мы скорбим вместе с вами. Победу над «Рубином», победу в волжском дерби, мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева», – сказал Кабутов.

У 50-летнего болельщика остановилось сердце.

Реанимационные мероприятия на стадионе не дали результата.

Матч проходил в минусовую температуру.

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«Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью болельщика во время игры с «Рубином»

Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе после матча с «Рубином»