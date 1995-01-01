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    Кабутов: «Крылья» посвящают победу над «Рубином» памяти фаната, умершего на стадионе»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов выразил соболезнования в связи со смертью болельщика во время матча 18-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

    «Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают, не верится, что такое могло произойти. Клуб окажет необходимую поддержку семье болельщика.

    От лица команды приношу глубокие соболезнования родным и близким покойного. Мы скорбим вместе с вами. Победу над «Рубином», победу в волжском дерби, мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева», – сказал Кабутов.

    • У 50-летнего болельщика остановилось сердце.
    • Реанимационные мероприятия на стадионе не дали результата.
    • Матч проходил в минусовую температуру.

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    «Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью болельщика во время игры с «Рубином»

    Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе после матча с «Рубином»

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10022

      playsh 1 час назад

      Было бы уместно,если Крылышки на похороны делегируют несколько игроков в знак уважения к болельщику.Мои соболезнования родственникам.

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