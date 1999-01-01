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    Зиньковский: «В шоке от смерти фаната на стадионе. Очень страшный случай»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский выразил соболезнования в связи со смертью болельщика во время матча 18-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0). Футболист в шоке.

    «Нам только что сообщили эту трагическую новость. Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай. И, на сколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошел подобный ужасный случай», – сказал Зиньковский.

    • У 50-летнего болельщика остановилось сердце.
    • Реанимационные мероприятия на стадионе не дали результата.
    • Матч проходил в минусовую температуру.

    «Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью болельщика во время игры с «Рубином»

    Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе после матча с «Рубином»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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