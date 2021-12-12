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  • Зиньковский: «В шоке от смерти фаната на стадионе. Очень страшный случай»

Зиньковский: «В шоке от смерти фаната на стадионе. Очень страшный случай»

12 декабря 2021, 00:27
4

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский выразил соболезнования в связи со смертью болельщика во время матча 18-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0). Футболист в шоке.

«Нам только что сообщили эту трагическую новость. Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай. И, на сколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошел подобный ужасный случай», – сказал Зиньковский.

  • У 50-летнего болельщика остановилось сердце.
  • Реанимационные мероприятия на стадионе не дали результата.
  • Матч проходил в минусовую температуру.

«Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью болельщика во время игры с «Рубином»

Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе после матча с «Рубином»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин Зиньковский Антон
Комментарии (4)
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lordmrv
1639293724
Так помогите семье преданного болельщика! Он не бросал клуб и вы не бросьте в тяжелую минуту.
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docndoc
1639294197
Вот вам, парни, доказательство того, что не только для себя вы мячик катаете. Если для кого-то на поле промах или другой косяк лишь легкая досада, то те, кто за вас болеют, переживают это зачастую гораздо сильнее вас. И слово то какое: "болеют"... не просто наблюдают.
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SpartakMoskwa
1639300887
Если бы умер футболист на поле весь мир об этом бы знал в каждой газете это бы присутствовала, а как умирает болельщик все пофиг пару человек высказались и хватит! Но вы забываете без нас болельщиков футбол не был бы самым дорогим и популярным видом спорта!!! Задумайтесь!!
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knikos
1639303267
Кто-то на другой ветке написал , что болела был со своей командой до конца . Так оно и есть ! Мои соболезнования родным и близким . И в то же время , если пришёл твой час , то уж уходить так ...
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