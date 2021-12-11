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    «Крылья Советов» выразили соболезнования в связи со смертью болельщика во время игры с «Рубином»

    На «Солидарность Арене» во время матча 18-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» (2:0) умер болельщик самарцев. Клуб выразил официальные соболезнования.

    «Остановилось сердце болельщика Вячеслава. Ему был 51 год.

    В 16:40 к стюарду обратились болельщики и сообщили о том, что мужчине стало плохо. Стюард сообщил о происшествии в координационный штаб. В 16:44 к болельщику прибыла бригада медицинских работников для оказания помощи. В 16:56 прибыла еще одна бригада медицинских работников. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

    «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Клуб окажет всю необходимую поддержку семье болельщика «Крыльев». Мы скорбим вместе с вами», – написали самарцы.

    Болельщик «Крыльев Советов» умер на стадионе после матча с «Рубином»

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    11.12.2021 23:26
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