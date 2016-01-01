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    Экс-капитан «Крыльев» Кабутов стал игроком «Уфы»

    «Уфа» объявила о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Кабутовым.

    Стороны заключили соглашение до конца сезона с опцией продления.

    Новичок «Уфы» выбрал себе седьмой игровой номер.

    • На этой неделе Кабутов покинул «Крылья Советов».
    • Самарский клуб расторг контракт со своим капитаном.
    • В этом сезоне хавбек провел 10 матчей.

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    Источник: сайт «Уфы»

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