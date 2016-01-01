Экс-капитан «Крыльев» Кабутов стал игроком «Уфы»

«Уфа» объявила о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Кабутовым.
Стороны заключили соглашение до конца сезона с опцией продления.
Новичок «Уфы» выбрал себе седьмой игровой номер.
- На этой неделе Кабутов покинул «Крылья Советов».
- Самарский клуб расторг контракт со своим капитаном.
- В этом сезоне хавбек провел 10 матчей.
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