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    «Их проблемы». Игрок «Рубина» Кабутов – о свисте казанских болельщиков

    Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов отреагировал на недовольство болельщиков казанской команды.

    Сегодня «Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» (3:3). Клуб занимает пятое место в Первой лиге.

    – В первом тайме болельщики освистывали команду. Заслуженно?

    – Это их вопросы, пусть сами разбираются, мы сами будем разбираться в своей игре.

    – Во втором тайме они поддерживали.

    – У нас свои задачи, мы будем их выполнять. Как болельщики к нам относятся – это их проблемы и вопросы.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    30.10.2022 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      гууд 45 минут назад

      андрюша это твой сынок небрачный?

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