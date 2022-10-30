«Их проблемы». Игрок «Рубина» Кабутов – о свисте казанских болельщиков

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов отреагировал на недовольство болельщиков казанской команды.
Сегодня «Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» (3:3). Клуб занимает пятое место в Первой лиге.
– В первом тайме болельщики освистывали команду. Заслуженно?
– Это их вопросы, пусть сами разбираются, мы сами будем разбираться в своей игре.
– Во втором тайме они поддерживали.
– У нас свои задачи, мы будем их выполнять. Как болельщики к нам относятся – это их проблемы и вопросы.
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Источник: сайт «Рубина»