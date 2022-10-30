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  • «Их проблемы». Игрок «Рубина» Кабутов – о свисте казанских болельщиков

«Их проблемы». Игрок «Рубина» Кабутов – о свисте казанских болельщиков

30 октября 2022, 23:54
6

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов отреагировал на недовольство болельщиков казанской команды.

Сегодня «Рубин» сыграл вничью с «Балтикой» (3:3). Клуб занимает пятое место в Первой лиге.

– В первом тайме болельщики освистывали команду. Заслуженно?

– Это их вопросы, пусть сами разбираются, мы сами будем разбираться в своей игре.

– Во втором тайме они поддерживали.

– У нас свои задачи, мы будем их выполнять. Как болельщики к нам относятся – это их проблемы и вопросы.

Как дела у Слуцкого и «Рубина». Фанаты требуют его отставки: клуб уже вылетел из Кубка и далек от первого места

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Кабутов Дмитрий
Комментарии (6)
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гууд
1667163878
андрюша это твой сынок небрачный?
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Жентус
1667175776
А парня можно из команды попереть или он что то в своей жизни не очень хорошо понимает? Объясните для сынка, что отношение болельщиков, это не их проблемы, потому что это их команда, а не его. Он лишь наемный работник, который должен выполнять простые правила: 1) Развлекать народ; 2) Относиться с уважением к клубу и болельщикам. Если игрок не выполняет хотя бы 1 из 2 правил, его можно смело списывать из футбола в принципе по графе убытки. Ребята кажется немного зазнались или даже головой ударились. Не очень понимаю, как можно находясь даже не в премьер лиге, получить звездную болезнь и настолько жуткое самомнение, чтобы считать, что ты играешь для команды, а не для зрителей.
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Enter2006
1667197273
Аршавин-2
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