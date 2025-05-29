Transfermarkt составил символическую сборную РПЛ по итогам сезона

Сайт Transfermarkt составил символическую сборную сезона-2024/25 в РПЛ.
Общая стоимость игроков, попавших в нее, составляет 102,8 миллиона евро.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Нино («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).
Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»).
Тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).
Источник: Transfermarkt