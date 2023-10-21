Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Наверное, судья за ЦСКА болеет»: игрок «Рубина» – в перерыве матча

    «Наверное, судья за ЦСКА болеет»: игрок «Рубина» – в перерыве матча

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов заподозрил арбитра Павла Кукуяна в симпатиях к ЦСКА.

    «Было обидно. Я не видел там руки. Не понимаю, все мелкие фолы в одну сторону. Наверное, судья за ЦСКА болеет.

    По игре могу сказать, что «Рубин» провел очень хороший первый тайм. Если мы не заберем три очка, будет очень обидно», – сказал Кабутов.

    Новости по теме
    Федотов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
    РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0), у московской команды 1 победа в последних 8 матчах чемпионата 11
    В ЦСКА объяснили отсутствие Набабкина и Глебова в заявке на матч с «Рубином»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gwynbleidd 40 минут назад

      После игры, этот же игрок: - судья похоже за Рубин болеет...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+