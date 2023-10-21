«Наверное, судья за ЦСКА болеет»: игрок «Рубина» – в перерыве матча

После игры, этот же игрок: - судья похоже за Рубин болеет...
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов заподозрил арбитра Павла Кукуяна в симпатиях к ЦСКА.
- Первый тайм завершился нулевой ничьей.
- Судья отменил гол Николы Чумича на 6-й минуте.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Было обидно. Я не видел там руки. Не понимаю, все мелкие фолы в одну сторону. Наверное, судья за ЦСКА болеет.
По игре могу сказать, что «Рубин» провел очень хороший первый тайм. Если мы не заберем три очка, будет очень обидно», – сказал Кабутов.