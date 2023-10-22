У Мухина диагностирован разрыв крестообразной связки

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин выбыл на длительный срок. Игрок получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

Как пишет пресс-служба московского клуба, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время Мухин отправится в Германию, где ему будет сделана операция.