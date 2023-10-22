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    У Мухина диагностирован разрыв крестообразной связки

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин выбыл на длительный срок. Игрок получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

    Как пишет пресс-служба московского клуба, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время Мухин отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

    • Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года.
    • В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13433

      Вомбат 2 минуты назад

      Здоровья парню. Пусть помнит, что после крестов многие игроки вернулись на прежний уровень, а некоторые и превзошли его.

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      Рейтинг: +601

      CSKA №1 22 минуты назад

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