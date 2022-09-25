Дмитрий Кабутов - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алиевич
|Фамилия
|Кабутов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алиевич
|Фамилия
|Кабутов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|20
|5
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|60' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Рубин (Казань)
|27.11.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|20.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Рубин (Казань)
|57'
|13.11.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:1
|Рубин (Казань)
|30.10.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:3
|Балтика (Калининград)
|43'
|23.10.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Рубин (Казань)
|51'
|09.10.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|32'
|01.10.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:2
|Арсенал (Тула)
|68'
|25.09.2022
|1' -84'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Рубин (Казань)
|18.09.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:2
|Волгарь (Астрахань)
|70'
|11.09.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|04.09.2022
|15' -90'
|Рубин (Казань)
|2:2
|Алания (Владикавказ)
|28.08.2022
|1' -55'
|Рубин (Казань)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|16'
|21.08.2022
|46' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|68'
|15.08.2022
|1' -67'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|08.08.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:2
|Рубин (Казань)
|47'
|01.08.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|24.07.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Рубин (Казань)
|55'
|17.07.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Родина (Москва)