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Команды
Рубин
Дмитрий Кабутов
Статистика
€ 400 тыс
Дмитрий Кабутов - статистика
Рубин
26 марта 1992 (34)
#70 | Защитник
173 см | 67 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
3 : 1
30.08.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Балтика
1 : 1
24.08.2026
Рубин
Был в запасе
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
1' - 52'
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