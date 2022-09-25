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    Дмитрий Кабутов - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Алиевич
    Фамилия Кабутов
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 марта 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Вес 67
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 60' - 90' Кубань 1:2 Рубин Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 20 5 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 60' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Рубин (Казань)
    27.11.2022 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    20.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Рубин (Казань)
    57'
    13.11.2022 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    06.11.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:1 Рубин (Казань)
    30.10.2022 1' -90' Рубин (Казань) 3:3 Балтика (Калининград)
    43'
    23.10.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Рубин (Казань)
    51'
    09.10.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Рубин (Казань)
    32'
    01.10.2022 1' -90' Рубин (Казань) 1:2 Арсенал (Тула)
    68'
    25.09.2022 1' -84' Шинник (Ярославль) 1:0 Рубин (Казань)
    18.09.2022 1' -90' Рубин (Казань) 3:2 Волгарь (Астрахань)
    70'
    11.09.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    04.09.2022 15' -90' Рубин (Казань) 2:2 Алания (Владикавказ)
    28.08.2022 1' -55' Рубин (Казань) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    16'
    21.08.2022 46' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Рубин (Казань)
    68'
    15.08.2022 1' -67' Рубин (Казань) 3:0 Кубань (Краснодар)
    08.08.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:2 Рубин (Казань)
    47'
    01.08.2022 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Уфа (Уфа)
    24.07.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:2 Рубин (Казань)
    55'
    17.07.2022 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Родина (Москва)
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