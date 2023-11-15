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    • Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ

    Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов пробежал больше других игроков в первом круге РПЛ. Он преодолел дистанцию 183,837 км и с отрывом занимает лидирующую позицию среди всех участников чемпионата России.

    Второе место занимает Андрей Егорычев («Урал») – 170,278 км, третье – Дмитрий Кабутов («Рубин»») – 166,832 км, далее расположились Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 166,065 км, Эдуард Сперцян («Краснодар») – 166,022 км, Роберто Фернандес («Балтика») – 163,141 км, Дуглас Сантос («Зенит») – 161,868 км и Дмитрий Баринов («Локомотив») – 161,649 км.

    • Глебов в нынешнем сезоне провел 15 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
    • «Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России с 17 очками.

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    Источник: Телеграм-канал РУСТАТ

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    15.11.2023 11:18
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 15 ноября, 15:22

      Хорошее качество, особенно если такой игрок обладает техникой обращения с мячом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      serppion 15 ноября, 13:33

      Как-то раз Пеле попросили оценить игру Олега Блохина. Пеле ответил: "Я мало что понимаю в легкой атлетике". Здесь тот же самый случай.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 13:02

      Интересно а кто из тренеров больше набегал,уверен что испанец ,блин у нас же два испанца, спартаковский великий который) он к шкафчику промеса в раздевалку во время игры постоянно носится и потом по бровке сколько)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 15 ноября, 12:57

      Я на работу и с работы 250км в месяц прохожу ...

      0
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 15 ноября, 12:36

      Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ, и это не Дзюба!

      0
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 15 ноября, 12:34

      Я включил приложение Шагомер на телефоне. Аккуратно прбавляет километры на трамвае до работы и обратно

      0
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 15 ноября, 12:23

      Не верю ! Больше всех пробежал зюба !

      0
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      Рейтинг: +424

      гууд 15 ноября, 12:21

      Да я за пивом больше набегал

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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 15 ноября, 12:09

      Вот теперь понятно, в каких командах физруки, а в каких - футбольные тренеры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 15 ноября, 11:50

      Ну , спорно.. Сперцян бегал в раздевалку на сайт АПЛ заглянуть. Это ещё тридцатник.

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