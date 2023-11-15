Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ

Хорошее качество, особенно если такой игрок обладает техникой обращения с мячом.
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов пробежал больше других игроков в первом круге РПЛ. Он преодолел дистанцию 183,837 км и с отрывом занимает лидирующую позицию среди всех участников чемпионата России.
Второе место занимает Андрей Егорычев («Урал») – 170,278 км, третье – Дмитрий Кабутов («Рубин»») – 166,832 км, далее расположились Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 166,065 км, Эдуард Сперцян («Краснодар») – 166,022 км, Роберто Фернандес («Балтика») – 163,141 км, Дуглас Сантос («Зенит») – 161,868 км и Дмитрий Баринов («Локомотив») – 161,649 км.
- Глебов в нынешнем сезоне провел 15 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
- «Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России с 17 очками.