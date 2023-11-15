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  • Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ

Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ

15 ноября 2023, 11:18
11

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов пробежал больше других игроков в первом круге РПЛ. Он преодолел дистанцию 183,837 км и с отрывом занимает лидирующую позицию среди всех участников чемпионата России.

Второе место занимает Андрей Егорычев («Урал») – 170,278 км, третье – Дмитрий Кабутов («Рубин»») – 166,832 км, далее расположились Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 166,065 км, Эдуард Сперцян («Краснодар») – 166,022 км, Роберто Фернандес («Балтика») – 163,141 км, Дуглас Сантос («Зенит») – 161,868 км и Дмитрий Баринов («Локомотив») – 161,649 км.

  • Глебов в нынешнем сезоне провел 15 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
  • «Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России с 17 очками.

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Источник: Телеграм-канал РУСТАТ
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Рубин Кабутов Дмитрий Егорычев Андрей Глебов Данил
Комментарии (11)
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1700037716
Список лучших бегунков показывает, что беготня в футболе не шибко коррелируется с результатом.
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Цугундeр
1700038201
Ну , спорно.. Сперцян бегал в раздевалку на сайт АПЛ заглянуть. Это ещё тридцатник.
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BRO_football
1700039345
Вот теперь понятно, в каких командах физруки, а в каких - футбольные тренеры.
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гууд
1700040092
Да я за пивом больше набегал
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NewLife
1700040223
Не верю ! Больше всех пробежал зюба !
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Дядя Серёжа
1700040841
Я включил приложение Шагомер на телефоне. Аккуратно прбавляет километры на трамвае до работы и обратно
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paracetamol
1700040986
Назван футболист, который пробежал больше всех в первом круге РПЛ, и это не Дзюба!
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slavа0508
1700042225
Я на работу и с работы 250км в месяц прохожу ...
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serppion
1700044404
Как-то раз Пеле попросили оценить игру Олега Блохина. Пеле ответил: "Я мало что понимаю в легкой атлетике". Здесь тот же самый случай.
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zigbert
1700050926
Хорошее качество, особенно если такой игрок обладает техникой обращения с мячом.
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