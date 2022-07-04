«За победу над «Рубином» дали по 200 тысяч, а обещали миллион». Кабутов – о премии в «Уфе»

Бывший полузащитник «Уфы» Дмитрий Кабутов рассказал, как руководство башкирского клуба обмануло футболистов в вопросе выплаты премиальных.
– В раздевалке Газизов звонил главе Башкортостана. Что тогда было сказано?
– Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены – каждому по миллиону рублей. Это я запомнил.
– Выплатили?
– Отдали по 200 тысяч – и всe. А обещали миллион.
- Речь идет о событиях после победы над «Рубином» (2:1) в 30-м туре РПЛ.
- Тогда «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ, но все равно покинула высший дивизион по итогам стыков с «Оренбургом».
- Кабутов после окончания сезона ушел в казанский клуб.
Источник: «Спорт Бизнес Online»