Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

«За победу над «Рубином» дали по 200 тысяч, а обещали миллион». Кабутов – о премии в «Уфе»

Бывший полузащитник «Уфы» Дмитрий Кабутов рассказал, как руководство башкирского клуба обмануло футболистов в вопросе выплаты премиальных.

В раздевалке Газизов звонил главе Башкортостана. Что тогда было сказано?

– Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены – каждому по миллиону рублей. Это я запомнил.

Выплатили?

– Отдали по 200 тысяч – и всe. А обещали миллион.

  • Речь идет о событиях после победы над «Рубином» (2:1) в 30-м туре РПЛ.
  • Тогда «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ, но все равно покинула высший дивизион по итогам стыков с «Оренбургом».
  • Кабутов после окончания сезона ушел в казанский клуб.

Новости по теме
«Есть зарубежные предложения, но 10 миллионов никто не заплатит». Газизов – об Агаларове
«Хочется, чтобы побыстрее всe определилось». Отец Агаларова – о будущем Гамида
Галактионов заявил, что Агаларов хочет перейти в «Пари НН» 2
Источник: «Спорт Бизнес Online»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:25
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: 0

    gennadiy72ikry 1 час назад

    Раcпродaжа остатков со cкидкoй 50% (в связи с уходом с рынка)! Портативный кoндиционер, прeкрасно оxлаждает, очищaет и увлaжняет воздух. Очeнь кoмпaктный, рaботает от USB и cети, мoжно пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб., вот cайт -------- http://fy9.in/U8GJJG

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14

    GodfriedVB 1 час назад

    Видимо так расстроились, что в ФНЛ вылетели

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1059

    Hoahin 2 часа назад

    Спасибо скажи и за 200 тысяч, для большинства жителей РФ это 5 месячная зарплата

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +32528

    zra78 > Hoahin 2 часа назад

    Большинства 10-12 месяцев...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +977

    qawzsexdr 2 часа назад

    Даже в Уфе зажрались , РПЛ днище

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +104

    Аден 2 часа назад

    обещать, не значит жениться. Хватит вам и этого, трудяги.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14173

    Fusballer 2 часа назад

    На жалкие 200 тысяч не проживёшь и месяца(((

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11