«За победу над «Рубином» дали по 200 тысяч, а обещали миллион». Кабутов – о премии в «Уфе»

Бывший полузащитник «Уфы» Дмитрий Кабутов рассказал, как руководство башкирского клуба обмануло футболистов в вопросе выплаты премиальных.

– В раздевалке Газизов звонил главе Башкортостана. Что тогда было сказано?

– Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены – каждому по миллиону рублей. Это я запомнил.

– Выплатили?

– Отдали по 200 тысяч – и всe. А обещали миллион.