Определен лидер первой части сезона РПЛ по числу передач под удар

Полузащитник «Динамо» Бителло стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству передач под удар. За 1356 минут на поле он отдал 45 таких пасов.

Бразилец лишь немного опередил Алексея Батракова из «Локомотива», сделавшего 43 передачи под удар.

В топ-8 по этому показателю также попали Эсекьель Барко («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Дмитрий Кабутов («Рубин»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Лукас Вера («Химки») и Иван Обляков (ЦСКА)