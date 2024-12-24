Определен лидер первой части сезона РПЛ по числу передач под удар

Полузащитник «Динамо» Бителло стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству передач под удар. За 1356 минут на поле он отдал 45 таких пасов.
Бразилец лишь немного опередил Алексея Батракова из «Локомотива», сделавшего 43 передачи под удар.
В топ-8 по этому показателю также попали Эсекьель Барко («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Дмитрий Кабутов («Рубин»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Лукас Вера («Химки») и Иван Обляков (ЦСКА)
- Бителло провел меньше всего времени на поле среди указанных футболистов.
- В этом сезоне 24-летний бразилец провел за «Динамо» 15 игр в РПЛ, забил 1 мяч, отдал 9 голевых передач.