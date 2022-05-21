Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вячеслав Исупов
Статистика
Вячеслав Исупов - статистика
Завершил карьеру
16 января 1993 (33)
#18 | Вратарь
190 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
1 : 0
15.05.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
5 : 2
06.05.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0 : 4
30.04.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
0 : 3
23.04.2022
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
2 : 0
16.04.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
0 : 1
10.04.2022
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Краснодар-2
2 : 0
06.04.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 1
02.04.2022
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
2 : 1
26.03.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
2 : 1
19.03.2022
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
0 : 0
12.03.2022
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2 : 1
06.03.2022
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Томь
1 : 1
27.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
3 : 1
21.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.11.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Металлург Л
1 : 2
13.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.11.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
31.10.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
1 : 3
15.09.2021
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Велес
1 : 2
11.09.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
1 : 3
05.09.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Оренбург
1 : 0
29.08.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
0 : 1
21.08.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
14.08.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
08.08.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
5 : 0
31.07.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
24.07.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.07.2021
СКА-Хабаровск
1' - 120'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нефтехимик
1 : 0
10.07.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
2
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
6
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+