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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Оренбург
Нефтехимик - Оренбург: обзор матча 06 марта 2022
Нефтехимик
06.03.2022, воскресенье, 15:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
82'
В. Галиулин
90+3'
А. Терехов
45'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Оренбург
ГОЛ! 2:1!
А. Терехов
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Эктов
88'
Желтая карточка
А. Ойеволе
85'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
В. Обухов
85'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Ю. Ковалев
ГОЛ! 1:1!
В. Галиулин
82'
75'
Замена
А. Ойеволе
️️️️
К. Печенин
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
74'
Замена
А. Бердников
️️️️
Н. Калугин
74'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Котик
73'
Желтая карточка
А. Котик
64'
60'
Замена
Н. Титков
️️️️
А. Корян
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Обухов
Желтая карточка
Д. Талалай
38'
Желтая карточка
П. Котов
28'
26'
Желтая карточка
К. Печенин
24'
Желтая карточка
А. Миронов
Желтая карточка
Н. Калугин
23'
15'
Желтая карточка
А. Корян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-3-1-2
1
Голубев
17
Котов
16
Шоркин
44
Калугин
12
Ширяев
21
Галиулин
8
Талалай
2
Хубаев
11
Пруцев
9
Котик
25
Уридия
3-2-3-1-1
1
Гошев
15
Эктов
3
Сиваков
3
Гойкович
12
Малых
2
Печенин
17
Ковалев
8
Миронов
55
Капленко
77
Корян
13
Обухов
44
Калугин
21
Бердников
21
Бердников
44
Калугин
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
9
Котик
11
Терехов
11
Терехов
9
Котик
2
Печенин
58
Ойеволе
58
Ойеволе
2
Печенин
77
Корян
18
Титков
18
Титков
77
Корян
17
Ковалев
11
Прудников
11
Прудников
17
Ковалев
13
Обухов
7
Фамейе
7
Фамейе
13
Обухов
Остались в запасе
Нефтехимик
Оренбург
39
Максим Данилин
ЦФ
26
Григорий Кеваев
ВР
18
Вячеслав Исупов
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
26
Григорий Кеваев
ВР
18
Вячеслав Исупов
ВР
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Нефтехимик - Оренбург
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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