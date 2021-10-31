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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Нефтехимик
СКА-Хабаровск - Нефтехимик: обзор матча 31 октября 2021
СКА-Хабаровск
31.10.2021, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 1
Завершен
Нефтехимик
35'
Д. Караев (П)
85'
М. Тихонов
90+4'
А. Смирнов
23'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Нефтехимик
ГОЛ! 3:1!
А. Смирнов
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Бердников
90'
+2
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Хубаев
ГОЛ! 2:1!
М. Тихонов
85'
Желтая карточка
М. Мартусевич
81'
Замена
В. Андямов
️️️️
А. Галимов
80'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Р. Мануйлов
80'
76'
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Галиулин
Замена
М. Мартусевич
️️️️
Д. Фомин
71'
56'
Желтая карточка
М. Шоркин
Замена
М. Тихонов
️️️️
В. Кольцов
54'
Желтая карточка
К. Алиев
50'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Караев
46'
42'
Желтая карточка
М. Ширяев
Желтая карточка
Д. Барков
42'
Желтая карточка
И. Квеквескири
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Караев
35'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Юшин
17'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
14
Валентин Андямов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
11
Александр Носов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Родионов
АП
9
Артем Котик
ЦФ
4-2-1-3
1
Сугробов
17
Фомин
51
Грачев
25
Эмерсон
27
Мануйлов
33
Квеквескири
8
Кольцов
27
Галимов
10
Караев
86
Барков
10
Алиев
4-1-3-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
12
Ширяев
21
Бердников
17
Котов
5
Москвичев
2
Хубаев
99
Емельянов
21
Галиулин
7
Юшин
25
Уридия
27
Галимов
14
Андямов
14
Андямов
27
Галимов
27
Мануйлов
96
Смирнов
96
Смирнов
27
Мануйлов
17
Фомин
24
Мартусевич
24
Мартусевич
17
Фомин
8
Кольцов
44
Тихонов
44
Тихонов
8
Кольцов
10
Караев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Караев
21
Галиулин
22
Родионов
22
Родионов
21
Галиулин
2
Хубаев
9
Котик
9
Котик
2
Хубаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Александр Носов
ПВ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Юрий Першин
ЛВ
11
Александр Носов
ПВ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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