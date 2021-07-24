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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Нефтехимик
Волгарь - Нефтехимик: обзор матча 24 июля 2021
Волгарь
24.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
52'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Нефтехимик
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Болонин
90'
+6
Желтая карточка
И. Ращеня
89'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Павлишин
83'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Баев
83'
82'
Желтая карточка
П. Котов
Желтая карточка
А. Болонин
80'
78'
Желтая карточка
М. Ширяев
77'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Юшин
77'
Замена
Л. Потапов
️️️️
Н. Калугин
72'
Желтая карточка
Р. Денисов
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
70'
66'
Замена
Р. Денисов
️️️️
Д. Хубаев
61'
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Емельянов
61'
Замена
К. Родионов
️️️️
П. Баранов
56'
Желтая карточка
Н. Калугин
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
52'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
А. Габараев
46'
Желтая карточка
А. Павлишин
45'
Желтая карточка
А. Габараев
43'
34'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Желтая карточка
Д. Козлов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Кирилл Родионов
АП
9
Артем Котик
ЦФ
3-2-3-1-1
81
Смирнов
4
Локтионов
3
Ведерников
69
Козлов
5
Габараев
20
Малания
7
Павлишин
11
Болонин
21
Баев
24
Погосов
23
Стефанович
4-1-3-1-1
18
Исупов
16
Шоркин
12
Ширяев
44
Калугин
17
Котов
5
Москвичев
2
Хубаев
99
Емельянов
4
Баранов
7
Юшин
25
Уридия
7
Павлишин
13
Бутенко
13
Бутенко
7
Павлишин
21
Баев
4
Ращеня
4
Ращеня
21
Баев
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
5
Габараев
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
5
Габараев
11
Болонин
17
Лесников
17
Лесников
11
Болонин
4
Баранов
22
Родионов
22
Родионов
4
Баранов
99
Емельянов
9
Котик
9
Котик
99
Емельянов
2
Хубаев
16
Денисов
16
Денисов
2
Хубаев
44
Калугин
37
Потапов
37
Потапов
44
Калугин
7
Юшин
22
Дворецков
22
Дворецков
7
Юшин
Остались в запасе
Волгарь
Нефтехимик
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
23
Илья Гоманюк
ЦП
30
Дмитрий Саганович
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
91
Владимир Осипов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
23
Илья Гоманюк
ЦП
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
91
Владимир Осипов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Волгарь - Нефтехимик
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Центральный
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