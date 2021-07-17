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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Нефтехимик - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 июля 2021
Нефтехимик
17.07.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Замена
П. Баранов
️️️️
В. Галиулин
86'
Замена
️️️️
Д. Хубаев
85'
80'
Замена
В. Кольцов
️️️️
М. Мартусевич
80'
Замена
А. Батютин
️️️️
Э. Булия
Желтая карточка
М. Ширяев
69'
67'
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Носов
Желтая карточка
М. Шоркин
53'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Юшин
46'
Желтая карточка
М. Уридия
41'
Желтая карточка
Д. Хубаев
21'
19'
Замена
В. Сугробов
️️️️
Д. Хомич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Кольцов
ОП
3-2-3-1-1
18
Исупов
16
Шоркин
44
Калугин
12
Ширяев
5
Москвичев
16
Денисов
21
Галиулин
2
Ситдиков
2
Хубаев
7
Юшин
25
Уридия
4-1-1-1-3
1
Хомич
17
Фомин
3
Литвин
25
Эмерсон
96
Смирнов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
27
Галимов
91
Булия
11
Носов
10
Караев
21
Галиулин
4
Баранов
4
Баранов
21
Галиулин
7
Юшин
22
Родионов
22
Родионов
7
Юшин
1
Хомич
1
Сугробов
1
Сугробов
1
Хомич
11
Носов
10
Никифоров
10
Никифоров
11
Носов
24
Мартусевич
8
Кольцов
8
Кольцов
24
Мартусевич
91
Булия
72
Батютин
72
Батютин
91
Булия
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
37
Лев Потапов
ЦЗ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
91
Владимир Осипов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
10
Юрий Першин
ЛВ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
91
Владимир Осипов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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