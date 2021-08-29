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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Нефтехимик
Оренбург - Нефтехимик: обзор матча 29 августа 2021
Оренбург
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
30'
С. Бреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Нефтехимик
Замена
А. Ойеволе
️️️️
А. Корян
90'
+2
87'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
П. Котов
78'
Желтая карточка
А. Котик
Замена
Н. Титков
️️️️
А. Миронов
75'
Замена
Н. Прудников
️️️️
М. Стаматов
75'
72'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
В. Москвичев
66'
Замена
А. Юшин
️️️️
М. Уридия
Замена
А. Шаболин
️️️️
А. Диалло
63'
Желтая карточка
Т. Аюпов
51'
Желтая карточка
А. Миронов
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Бреев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
3-3-2-1-1
1
Кеняйкин
15
Эктов
3
Гойкович
3
Сиваков
30
Стаматов
8
Аюпов
12
Малых
23
Бреев
8
Миронов
77
Корян
91
Диалло
3-2-3-2
1
Голубев
12
Ширяев
16
Шоркин
17
Котов
16
Денисов
5
Москвичев
2
Хубаев
2
Ситдиков
99
Емельянов
9
Котик
25
Уридия
77
Корян
58
Ойеволе
58
Ойеволе
77
Корян
8
Миронов
18
Титков
18
Титков
8
Миронов
91
Диалло
11
Шаболин
11
Шаболин
91
Диалло
30
Стаматов
11
Прудников
11
Прудников
30
Стаматов
25
Уридия
7
Юшин
7
Юшин
25
Уридия
17
Котов
4
Чичерин
4
Чичерин
17
Котов
5
Москвичев
22
Дворецков
22
Дворецков
5
Москвичев
Остались в запасе
Оренбург
Нефтехимик
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Оренбург - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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