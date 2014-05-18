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Андре Диас
Статистика
Андре Диас - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1979 (47)
#3 | Защитник
184 см | 80 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
17
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
1 : 0
18.05.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
1 : 0
18.05.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4 : 1
10.05.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
3 : 3
05.05.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
26.03.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 1
23.03.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
3 : 2
23.02.2014
Сассуоло
1' - 56'
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
3 : 1
16.02.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 0
09.02.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 2
02.02.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 1
25.01.2014
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2 : 3
19.01.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 0
11.01.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 0
06.01.2014
Интер
1' - 90'
21'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4 : 1
22.12.2013
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 0
15.12.2013
Ливорно
1' - 80'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 0
08.12.2013
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
2 : 4
02.12.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
20.10.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
0 : 0
06.10.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
2 : 2
29.09.2013
Лацио
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 0
22.09.2013
Лацио
78' - 82'
82'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 0
15.09.2013
Кьево
78' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4 : 1
31.08.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
25.08.2013
Удинезе
46' - 90'
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