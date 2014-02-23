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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 23 февраля 2014
Лацио
23.02.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Сассуоло
36'
Ш. Раду
74'
М. Клозе
83'
Ш. Раду
72'
С. Флоккари
79'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Ш. Раду
Пас отдал
С. Лулич
83'
79'
ГОЛ! 2:2!
А. Флоро Флорес
75'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Циглер
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
Пас отдал
А. Гонсалес
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Ф. Маньянелли
Замена
Л. Билья
️️️️
С. Маури
65'
61'
Замена
Д. Берарди
️️️️
С. Дзадза
Замена
М. Сиани
️️️️
А. Диас
56'
46'
Замена
Р. Циглер
️️️️
С. Флоккари
45'
+1
Желтая карточка
С. Дзадза
ГОЛ! 1:0!
Ш. Раду
Пас отдал
К. Ледесма
36'
26'
Желтая карточка
А. Рози
Желтая карточка
Ш. Раду
26'
3'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-5-1
1
Бериша
20
Бьява
26
Раду
3
Андре Диас
25
Конко
19
Лулич
6
Маури
24
Ледесма
15
Гонсалес
87
Кандрева
11
Клозе
3-2-3-2
25
Пеголо
28
Каннаваро
3
Мендеш
20
Рози
15
Ариаудо
3
Лонги
13
Чибса
4
Маньянелли
8
Бьондини
10
Флоккари
11
Дзадза
3
Андре Диас
13
Сиани
13
Сиани
3
Андре Диас
6
Маури
6
Билья
6
Билья
6
Маури
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
10
Флоккари
3
Циглер
3
Циглер
10
Флоккари
11
Дзадза
10
Берарди
10
Берарди
11
Дзадза
Циглер
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
Циглер
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
5
Гаэль Какута
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Лацио - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
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