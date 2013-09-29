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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 29 сентября 2013
Сассуоло
29.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
55'
Э. Скелотто
76'
А. Флоро Флорес
50'
А. Диас
54'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
Замена
М. Алексе
️️️️
С. Дзадза
80'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
77'
76'
Замена
Л. Цана
️️️️
Л. Педро Каванда
ГОЛ! 2:2!
А. Флоро Флорес
76'
Замена
К. Лариби
️️️️
Я. Куртич
75'
64'
Замена
Л. Билья
️️️️
Эдерсон
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Берарди
63'
ГОЛ! 1:2!
Э. Скелотто
Пас отдал
Я. Куртич
55'
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Кандрева
Пас отдал
Л. Педро Каванда
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Диас
Пас отдал
А. Кандрева
46'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
О. Онази
Желтая карточка
Э. Скелотто
42'
Желтая карточка
С. Дзадза
31'
5'
Желтая карточка
Б. Перейринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
4-4-1-1
25
Пеголо
3
Циглер
6
Марцоратти
15
Ачерби
20
Бьянко
18
Скелотто
27
Куртич
6
Миссироли
4
Маньянелли
10
Берарди
11
Дзадза
3-5-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
39
Каванда
3
Андре Диас
87
Кандрева
12
Онази
10
Эрнанес
24
Ледесма
25
Перейринья
10
Эдерсон
10
Флоккари
27
Куртич
5
Лариби
5
Лариби
27
Куртич
11
Дзадза
11
Алексе
11
Алексе
11
Дзадза
10
Берарди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Берарди
39
Каванда
27
Цана
27
Цана
39
Каванда
12
Онази
15
Гонсалес
15
Гонсалес
12
Онази
10
Эдерсон
6
Билья
6
Билья
10
Эдерсон
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Сассуоло - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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