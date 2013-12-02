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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 02 декабря 2013
Лацио
02.12.2013, понедельник, 23:59
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 4
Завершен
Наполи
26'
В. Бехрами (АГ)
88'
Б. Кейта
24'
Г. Игуаин
50'
Г. Пандев
72'
Г. Игуаин
90+1'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
90'
+3
Замена
Д. Барити
️️️️
Х. Кальехон
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
ГОЛ! 2:3!
Б. Кейта
Пас отдал
Б. Переа
88'
86'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Г. Игуаин
Замена
О. Онази
️️️️
Л. Билья
82'
79'
Желтая карточка
П. Армеро
76'
Желтая карточка
М. Бритос
74'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Пандев
72'
ГОЛ! 1:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
Г. Пандев
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Лулич
70'
Желтая карточка
Ш. Раду
68'
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Гонсалес
61'
Желтая карточка
М. Сиани
52'
50'
ГОЛ! 1:2!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Маджо
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Бехрами
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
(К)
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ОП
15
Альваро Гонсалес
ОП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
(К)
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
21
Горан Пандев
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-3-1
22
Маркетти
26
Раду
13
Сиани
27
Цана
25
Конко
6
Билья
15
Гонсалес
19
Лулич
10
Эрнанес
87
Кандрева
34
Переа
4-2-1-2-1
25
Рейна
11
Маджо
3
Бритос
39
Альбиоль
7
Армеро
88
Инлер
85
Бехрами
7
Кальехон
21
Пандев
10
Инсинье
9
Игуаин
6
Билья
12
Онази
12
Онази
6
Билья
15
Гонсалес
10
Флоккари
10
Флоккари
15
Гонсалес
19
Лулич
17
Кейта
17
Кейта
19
Лулич
7
Кальехон
13
Барити
13
Барити
7
Кальехон
21
Пандев
21
Джемаили
21
Джемаили
21
Пандев
9
Игуаин
10
Мертенс
10
Мертенс
9
Игуаин
Остались в запасе
Лацио
Наполи
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лацио - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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