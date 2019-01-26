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    Адлан Гедиура - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Адлан
    Фамилия Гедиура
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 18 2 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    27.04.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.04.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    16.03.2019 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.03.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    09.03.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.03.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    25.02.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    02.02.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.01.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    80' 48'
    19.01.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    12.01.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.01.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:2 Лидс (Лидс)
    29.12.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.12.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.12.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    08.12.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Престон (Престон)
    01.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    28.11.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 5:5 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.11.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    10.11.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.11.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    27.10.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.10.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.10.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    06.10.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.10.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    29.09.2018 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.09.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    32'
    19.09.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    15.09.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.08.2018 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.08.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Рединг (Рединг)
    07.08.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    59' 90'
    04.08.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    46' 50'
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