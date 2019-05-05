Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адлан Гедиура - статистика

Завершил карьеру
12 ноября 1985 (40)
#6 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Алжир | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
18
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
27.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
22.04.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.03.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
13.03.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
09.03.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сток Сити
2 : 0
02.03.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
25.02.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
02.02.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
80'
48'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.01.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 0
12.01.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
3 : 3
26.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.12.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 0
17.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
08.12.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Астон Вилла
5 : 5
28.11.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
0 : 2
24.11.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
10.11.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
03.11.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 1
27.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
20.10.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 2
06.10.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
03.10.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 2
29.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
32'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 0
15.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
18.08.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
11.08.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
07.08.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
59'
90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
1 : 1
04.08.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
46'
50'
Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
11:06
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+