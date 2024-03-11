Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адлан Гедиура - трансферы

Завершил карьеру
12 ноября 1985 (40)
#6 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Алжир | Франция
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.03.24 / -
Белуиздад
Завершил
Завершил
08.09.23 / 11.03.24
Аль-Вакра
Белуиздад
Свободный агент
12.01.23 / 08.09.23
Аль-Духаиль
Аль-Вакра
Свободный агент
10.08.22 / 12.01.23
Без клуба
Аль-Духаиль
Свободный агент
11.04.22 / 10.08.22
Бертон Альбион
Без клуба
Свободный агент
25.02.22 / 11.04.22
Без клуба
Бертон Альбион
Свободный агент
31.01.22 / 25.02.22
Шеффилд Уэнсдэй
Без клуба
Свободный агент
13.09.21 / 31.01.22
Без клуба
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
12.07.21 / 13.09.21
Аль-Гарафа
Без клуба
Свободный агент
14.08.19 / 12.07.21
Ноттингем Форест
Аль-Гарафа
?
31.01.18 / 14.08.19
Мидлсбро
Ноттингем Форест
Свободный агент
31.01.17 / 31.01.18
Уотфорд
Мидлсбро
5,20 млн €
01.09.15 / 31.01.17
Кристал Пэлас
Уотфорд
?
27.02.15 / 01.05.15
Кристал Пэлас
Уотфорд
Аренда
26.11.14 / 01.01.15
Кристал Пэлас
Уотфорд
Аренда
02.09.13 / 01.09.15
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
3,50 млн €
23.07.12 / 02.09.13
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
1,30 млн €
30.01.12 / 31.05.12
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Аренда
01.07.10 / 23.07.12
Шарлеруа
Вулверхэмптон
2,30 млн €
01.01.10 / 01.06.10
Шарлеруа
Вулверхэмптон
Аренда
01.01.09 / 01.07.10
Кортрейк
Шарлеруа
?
Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
11:06
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+