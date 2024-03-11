Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
12.01.23 / 08.09.23
Свободный агент
10.08.22 / 12.01.23
Без клуба
Свободный агент
11.04.22 / 10.08.22
Свободный агент
25.02.22 / 11.04.22
Без клуба
Свободный агент
31.01.22 / 25.02.22
Свободный агент
13.09.21 / 31.01.22
Без клуба
Свободный агент
12.07.21 / 13.09.21
Свободный агент
14.08.19 / 12.07.21
?
31.01.18 / 14.08.19
Свободный агент
01.09.15 / 31.01.17
?
27.02.15 / 01.05.15
Аренда
26.11.14 / 01.01.15
Аренда
02.09.13 / 01.09.15
3,50 млн €
23.07.12 / 02.09.13
1,30 млн €
30.01.12 / 31.05.12
Аренда
01.07.10 / 23.07.12
2,30 млн €
01.01.10 / 01.06.10
Аренда