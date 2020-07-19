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Хави Лопес - статистика

Завершил карьеру
21 января 1986 (40), Осуна
#21 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
17
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
0 : 0
19.07.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 0
16.07.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0 : 2
12.07.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
1 : 0
08.07.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0 : 1
05.07.2020
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
02.07.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 1
28.06.2020
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 0
25.06.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 3
20.06.2020
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0 : 0
16.06.2020
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.06.2020
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
08.03.2020
Эспаньол
1' - 75'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 1
01.03.2020
Атлетико
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
2 : 1
23.02.2020
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 2
16.02.2020
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1 : 0
09.02.2020
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
2 : 1
01.02.2020
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 2
19.01.2020
Эспаньол
1' - 59'
32'
59'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
2 : 2
04.01.2020
Барселона
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2 : 0
22.12.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 2
15.12.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
24.11.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3 : 1
10.11.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
3 : 0
30.10.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
0 : 1
27.10.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 2
29.09.2019
Вальядолид
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
1 : 1
26.09.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 3
22.09.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1 : 2
15.09.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2019
Эспаньол
90' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0 : 2
18.08.2019
Севилья
1' - 90'
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