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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эспаньол
Алавес - Эспаньол: обзор матча 25 августа 2019
Алавес
25.08.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эспаньол
90'
+1
Замена
Х. Лопес
️️️️
С. Корчиа
Желтая карточка
А. Видаль
83'
81'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
В. Кампусано
Замена
П. Понс
️️️️
Лукас
81'
72'
Замена
В. Лей
️️️️
О. Мелендо
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Л. Риоха
68'
55'
Желтая карточка
Д. Вила
Замена
Хоселу
️️️️
М. Гарсия
55'
Желтая карточка
М. Вакасо
40'
Желтая карточка
Т. Пина
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
3
Марин
19
Эли
5
Дуарте
22
Видаль
17
Пина
19
Гарсия
22
Вакасо
11
Риоха
7
Лукас
4-1-2-2-1
13
Лопес
14
Корчиа
20
Калеро
12
Вила
5
Налдо
25
Рока
4
Санчес
10
Дардер
21
Мелендо
8
Варгас
9
Кампусано
11
Риоха
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Риоха
7
Лукас
8
Понс
8
Понс
7
Лукас
19
Гарсия
13
Хоселу
13
Хоселу
19
Гарсия
21
Мелендо
7
Лей
7
Лей
21
Мелендо
14
Корчиа
21
Лопес
21
Лопес
14
Корчиа
9
Кампусано
14
Феррейра
14
Феррейра
9
Кампусано
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Андрес Прието
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Алавес - Эспаньол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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