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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 08 марта 2020
Осасуна
08.03.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
51'
Р. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
Желтая карточка
И. Перес
90'
+4
Замена
И. Видаль
️️️️
Р. Гарсия
90'
Желтая карточка
Ойер
88'
83'
Вторая желтая
Д. Лопес
Замена
М. Кардона
️️️️
Э. Гальего
78'
Желтая карточка
Р. Гарсия
77'
75'
Замена
В. Гомес
️️️️
Х. Лопес
73'
Желтая карточка
Х. Кальери
69'
Замена
О. Мелендо
️️️️
А. Эмбарба
Замена
И. Перес
️️️️
Э. Барха
64'
60'
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Торрес
51'
46'
Замена
Х. Кальери
️️️️
В. Лей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рубен
2
Эступиньян
5
Гарсия
15
Эрнандес
14
Ронкалья
6
Ойер
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
11
Барха
18
Гальего
3-1-3-2-1
13
Лопес
20
Эспиноcа
6
Кабрера
12
Вила
5
Лопес
21
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Лей
9
де Томас
14
Гарсия
22
Видаль
22
Видаль
14
Гарсия
11
Барха
21
Перес
21
Перес
11
Барха
18
Гальего
22
Кардона
22
Кардона
18
Гальего
21
Лопес
2
Гомес
2
Гомес
21
Лопес
23
Эмбарба
21
Мелендо
21
Мелендо
23
Эмбарба
7
Лей
9
Кальери
9
Кальери
7
Лей
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эль Садар
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