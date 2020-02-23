Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 23 февраля 2020
Вальядолид
23.02.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
77'
С. Рамирес
83'
С. Гвардиола
90+3'
А. Эмбарба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эспаньол
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Эмбарба
Желтая карточка
Р. Гарсия
88'
88'
Желтая карточка
С. Дардер
ГОЛ! 2:0!
С. Гвардиола
Пас отдал
Э. Унал
83'
79'
Желтая карточка
А. Эмбарба
ГОЛ! 1:0!
С. Рамирес
77'
36'
Желтая карточка
М. Рока
25'
Вторая желтая
Д. Лопес
16'
Желтая карточка
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
Феде
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
15
Гарсия
22
Кико
22
Салису
17
Мойяно
4
Алькарас
21
Мичел
19
Вилья
20
Плано
20
Унал
14
Гвардиола
3-2-2-2-1
13
Лопес
6
Кабрера
20
Эспиноcа
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Лопес
23
Эмбарба
7
Лей
9
Кальери
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
23
Педро Порро
ПЗ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
23
Педро Порро
ПЗ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Эспаньол
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+