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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Алавес
Эспаньол - Алавес: обзор матча 13 июня 2020
Эспаньол
13.06.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
45+3'
Б. Эспиноcа
47'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Алавес
Желтая карточка
Х. Кальери
86'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Х. Кальери
86'
82'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
В. Камараса
78'
Желтая карточка
О. Бурк
Замена
М. Варгас
️️️️
О. Мелендо
78'
Желтая карточка
Р. де Томас
73'
65'
Желтая карточка
Л. Риоха
56'
Замена
Т. Пина
️️️️
Р. Эли
55'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Л. Фейса
52'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Замена
С. Дардер
️️️️
А. Эмбарба
52'
Замена
Р. де Томас
️️️️
В. Лей
51'
ГОЛ! 2:0!
В. Лей
Пас отдал
А. Эмбарба
47'
46'
Замена
П. Понс
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 1:0!
Б. Эспиноcа
Пас отдал
А. Эмбарба
45'
+3
Желтая карточка
В. Лей
26'
21'
Замена
Роберто
️️️️
Э. Мендес
19'
Красная карточка
Ф. Пачеко
Желтая карточка
А. Эмбарба
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
6
Леандро Кабрера
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
13
Роберто
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
3-2-1-3-1
13
Ойер
12
Вила
21
Лопес
20
Эспиноcа
25
Рока
5
Лопес
6
Кабрера
7
Лей
23
Эмбарба
21
Мелендо
9
Кальери
3-2-2-1
1
Пачеко
5
Лагвардия
15
Фейса
19
Эли
22
Видаль
5
Дуарте
7
Мендес
6
Камараса
7
Бурк
21
Мелендо
8
Варгас
8
Варгас
21
Мелендо
23
Эмбарба
10
Дардер
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Лей
9
де Томас
9
де Томас
7
Лей
9
Кальери
14
Феррейра
14
Феррейра
9
Кальери
15
Фейса
11
Риоха
11
Риоха
15
Фейса
6
Камараса
17
Сайнс
17
Сайнс
6
Камараса
7
Мендес
13
Роберто
13
Роберто
7
Мендес
22
Видаль
8
Понс
8
Понс
22
Видаль
19
Эли
17
Пина
17
Пина
19
Эли
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
2
Пипа
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
31
Ариц Кастро
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
2
Пипа
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
31
Ариц Кастро
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эспаньол - Алавес
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Стейдж Фронт
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