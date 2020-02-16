Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 16 февраля 2020
Севилья
16.02.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
15'
Л. Окампос
80'
Сусо
35'
А. Эмбарба
50'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
84'
Желтая карточка
М. Рока
82'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Х. Кальери
ГОЛ! 2:2!
Сусо
Пас отдал
Л. Окампос
80'
74'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
А. Эмбарба
72'
Замена
В. Гомес
️️️️
В. Лей
69'
Вторая желтая
В. Санчес
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Э. Банега
65'
Желтая карточка
Н. Гудель
58'
Замена
Н. Гудель
️️️️
С. Регилон
54'
50'
ГОЛ! 1:2!
В. Лей
Пас отдал
Х. Кальери
49'
Желтая карточка
В. Санчес
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Васкес
46'
38'
Желтая карточка
В. Лей
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Эмбарба
Желтая карточка
С. Гомес
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
Сусо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
3
Регилон
21
Гомес
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
7
Окампос
20
Васкес
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-1-3-2-1
13
Лопес
6
Кабрера
20
Эспиноcа
17
Педроса
25
Рока
21
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
23
Эмбарба
7
Лей
9
Кальери
3
Регилон
8
Гудель
8
Гудель
3
Регилон
11
Банега
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Банега
20
Васкес
3
Нолито
3
Нолито
20
Васкес
7
Лей
2
Гомес
2
Гомес
7
Лей
23
Эмбарба
20
Калеро
20
Калеро
23
Эмбарба
9
Кальери
14
Феррейра
14
Феррейра
9
Кальери
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Севилья - Эспаньол
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Эспаньол
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+