Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 01 марта 2020
Эспаньол
01.03.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
24'
С. Савич (АГ)
47'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
Желтая карточка
Х. Лопес
90'
+2
Желтая карточка
В. Санчес
90'
89'
Желтая карточка
Р. Лоди
86'
Желтая карточка
Коке
Замена
А. Педроса
️️️️
А. Эмбарба
81'
Замена
Х. Кальери
️️️️
В. Лей
71'
Замена
О. Мелендо
️️️️
А. Итурраспе
71'
69'
Замена
Витоло
️️️️
А. Корреа
63'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
56'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Я. Карраско
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Ньигес
42'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
А. Эмбарба
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Савич
24'
6'
Желтая карточка
А. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
3-4-2-1
13
Лопес
12
Вила
6
Кабрера
20
Эспиноcа
8
Итурраспе
4
Санчес
10
Дардер
21
Лопес
7
Лей
23
Эмбарба
9
де Томас
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
18
Фелипе
6
Лоди
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
21
Мората
8
Итурраспе
21
Мелендо
21
Мелендо
8
Итурраспе
23
Эмбарба
17
Педроса
17
Педроса
23
Эмбарба
7
Лей
9
Кальери
9
Кальери
7
Лей
10
Корреа
7
Витоло
7
Витоло
10
Корреа
10
Карраско
79
Феликс
79
Феликс
10
Карраско
21
Мората
19
Коста
19
Коста
21
Мората
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Атлетико
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+